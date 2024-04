Concerto di Bruce Springsteen a San Siro: i fan preparano la coreografia. Come partecipare

Milano, 9 aprile 2024 – Al concerto come a un derby o una partita di Champions League. Se siamo abituati alle coreografie delle curve in occasione dei match calcistici più importanti, siamo di fronte – quasi – a una novità quando spettacoli simili vengano messi in scena nel corso dei live di solisti o band affermati.

Una precedente coreografia in onore del Boss

Ci sta pensando uno dei gruppi di fan più caldi, veri e propri fedelissimi devoti del loro idolo. Stiamo parlando degli appassionati di Bruce Springsteen, pronti a portare lo spettacolo anche sugli spalti di San Siro, lo stadio dove sabato 1 giugno il Boss si esibirà con la sua E Street Band.

Va detto che non si tratta di una prima assoluta: coreografie in occasione dei concerti milanesi dell’autore di “Born in the Usa” e “Nebraska” erano state realizzate anche nel 2013 e nel 2016. Questa volta, però, i “tifosi” springsteeniani vogliono fare le cose in grande. Per questo hanno lanciato un’iniziativa di crowdfunding, con l’obiettivo – già raggiunto e superato – di raccogliere 10mila euro, sul sito Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.

Per il concerto di sabato 1 giugno 2024, la nuova coreografia è già in preparazione e anche questa volta trasformerà lo stadio con un’enorme energia e colori per celebrare la storia, la passione e l’amore che i fans di Bruce & la E-Street Band hanno riversato nello stadio fin dal 1985. Da qui l’idea della raccolta fondi su Produzioni dal Basso che, nonostante il traguardo già superato, prosegue, anche per realizzare una “fan action” ricca di dettagli, scegliere i materiali adatti e coinvolgere un numero maggiore di spettatori nella realizzazione del progetto.