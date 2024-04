Marra al Meazza il 25 giugno 2025. Show a quota 5

E siamo a cinque concerti allo stadio di San Siro. E manca ancora più di un anno all’estate del 2025. Il rapper Marracash (nella foto) annuncia il suo primo tour negli stadi, “Marra Stadi 2025“ e spunta anche una data al “Giuseppe Meazza“: il 25 giugno 2025, praticamente già a un passo dal “sold out“. Le altre quattro date della prossima estate? Il primo a fissare show alla Scala del calcio per il 2025 è stato Marco Mengoni, che si esibirà il 13 e 14 luglio. Poi si sono aggiunte altre due date, 10 e 11 giugno 2025, questa volta dei Pinguini Tattici Nucleari. E siamo a cinque. Non finisce qui.

M-I Stadio (la società che gestisce il Meazza controllata da Milan e Inter) e i promoter musicali continuano a programmare spettacoli anche nel 2025, come se l’opzione di un avvio dei lavori di ristrutturazione del Meazza non esistesse. Eppure il sindaco Giuseppe Sala ha commissionato a Webuild uno studio sul restyling dello stadio, studio pronto a giugno, per convincere i club a non abbandonare San Siro. Ma quando si faranno i lavori, se anche nell’estate estate 2025 lo stadio sarà utilizzato per i concerti? M.Min.