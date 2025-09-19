Furti e sliding doors

Milano
Tiziano Ferro fa il bis a San Siro: nuova data il 7 giugno 2026
19 set 2025
REDAZIONE MILANO
Tiziano Ferro fa il bis a San Siro: nuova data il 7 giugno 2026

Il cantante raddoppia: ecco le informazioni sui biglietti per il secondo live allo stadio di Milano

Milano, 19 settembre 2025 – Tiziano Ferro fa il bis a Milano. Alla data del 6 giugno 2026 si aggiunge un nuovo appuntamento a San Siro, il 7 giugno 2026.  L'annuncio dell'attesissimo ritorno live con il tour STADI26 è stato accolto con entusiasmo dal pubblico che a poche ore dall'apertura delle vendite generali ha già polverizzato oltre 200.000 biglietti.

I biglietti per la nuova data di Milano saranno disponibili in vendita generale su www.livenation.it/tizianoferro a partire dalle ore 10:00 di domani, sabato 20 settembre.

Questo il calendario aggiornato di Stadi26, il tour prodotto e organizzato da Live Nation che vedrà Tiziano Ferro live con 12 date negli stadi delle principali città italiane (per info www.livenation.it):

  • 30 maggio 2026 Lignano - Stadio Teghil
  • 6 giugno 2026 Milano - Stadio San Siro
  • 7 giugno 2026 Milano - Stadio San Siro - Nuova data
  • 10 giugno 2026 Torino - Allianz Stadium
  • 14 giugno 2026 Bologna - Stadio Dall'Ara
  • 18 giugno 2026 Padova - Stadio Euganeo
  • 23 giugno 2026 Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
  • 27 giugno 2026 Roma - Stadio Olimpico
  • 28 giugno 2026 Roma - Stadio Olimpico - Nuova data
  • 3 luglio 2026 Ancona - Stadio Del Conero
  • 8 luglio 2026 BARI - Stadio San Nicola
  • 12 luglio 2026 Messina - Stadio San Filippo

Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro (nato a Latina il 21 febbraio 1980) ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo. A dare il via alla sua ventennale carriera è stato il singolo "Xdono" (che ottenne il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002) seguito dal primo album "Rosso relativo" che con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo è uno dei dischi italiani più venduti della storia. Ad oggi ha all'attivo 9 album e una raccolta "best of". Oltre che in lingua italiana, Tiziano Ferro canta in inglese, spagnolo, portoghese e francese e nel corso della sua carriera ha più volte collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale. In oltre 20 anni di carriera ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale ed è membro votante della giuria dei Grammy Award.

