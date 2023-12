Simone Grande vince The Voice Kids, la mamma: “Prima lo studio”. E i social impazziscono per il fenomeno di Rozzano

Rozzano (Milano), 25 dicembre 2023 – A soli 11 anni è il nuovo idolo di Rozzano. Simone Grande, vincitore della seconda edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici, è stato travolto dall'affetto dei suoi concittadini al rientro a Milano. Il ragazzino, che abita a Valleambrosia con mamma Naid, il nuovo compagno e le due sorelle, frequenta la prima media alla scuola di via Alberelle ed è appassionato di calcio: tifa Inter (ma il suo idolo è Maradona) e gioca come terzino sinistro nel Real Basiglio.

La valanga di commenti e complimenti sui social testimonia l'affetto e la vicinanza di quanti conoscono la famiglia di Simone e lo hanno seguito in tv. "Complimenti Simone! Ho fatto il tifo per te dalla prima serata, sei fantastico. Finalmente si parla di Rozzano per una cosa bella. Caro Simone ti auguro il meglio che la vita ti possa offrire" scrive Santina. "Mi emoziona ascoltare e vedere un piccolino che ha una voce... da brividi.. Ho capito subito che avresti vinto.. Tu Simone tanto piccolo.. e Grande di cognome e di fatto" le fa eco Concita. In tantissimi si congratulano con la nuova stella della musica per la sua voce "strepitosa": "Congratulazioni Simo, vittoria meritatissima, lo sapevo che avresti vinto, la tua voce è da brividi. Congratulazioni a tutta la famiglia" scrive ancora Marisa.

Ma mamma Naid, impiegata alle Poste e descritta da tutti come una persona sempre disponibile e gentile, resta con i piedi saldamente a terra: "Per noi e per lui la prima cosa è la scuola. Deve continuare a impegnarsi con lo studio alle medie e dopo. La cultura gli servirà per qualsiasi prospettiva futura, noi puntiamo su questo. Poi se vorrà coltivare i suoi hobby come il calcio e la musica, noi lo seguiremo". E il suo seguito di fan Simone lo ha già, a partire dal sindaco Gianni Ferretti, che al rientro dal talent ha voluto incontrare Simone e lo ha definito: "L'orgoglio di Rozzano, un esempio positivo per i bambini ed i ragazzi". In poche ore il post ha raccolto quasi mille like e centinaia di commenti, tutti entusiasti per la semplicità e la voce di un ragazzino come tanti, che ha scoperto il canto per caso, un anno fa, in un ristorante dove c’era il karaoke. E da quella sera alla passione di sempre, il pallone, si è unito anche il canto.