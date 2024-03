Eleonora Caressa a Pechino Express 2024: il fidanzato, la mamma Benedetta Parodi e il legame con i fratelli

Milano, 13 marzo 2024 – Nella nuova squadra di Pechino Express, al via da giovedì 7 marzo su Sky Uno, la coppia “genitore – figlio” è composta da due figure molto note alla televisione italiana: Fabio Caressa, giornalista sportivo conosciuto anche da chi di calcio non se ne intende ha accettato di affrontare il viaggio tra Vietnam, Laos e Sri Lanka in compagnia della figlia Eleonora, nata nel 2004 dal matrimonio con Benedetta Parodi da cui sono nati anche Matilde, la primogenita e Diego, il piccolo di casa.

Grazie alla notorietà dei due genitori, giornalista lui e conduttrice televisiva lei, i tre figli non sono rimasti nell’anonimato ma hanno sempre preso parte alla vita “social” dei genitori: la famiglia Caressa – Parodi si è spesso mostrata nei suoi lati più divertenti ma anche in quelli più burrascosi soprattutto quando Matilde si è resa complice con le Iene di scherzi ai genitori, che hanno fatto uscire i lati più veritieri di mamma e papà.

Ma a questo giro è la figlia di mezzo, Eleonora, a prendere parte all’avventura con il papà Fabio.

Eleonora, che compirà 20 anni il prossimo il 20 ottobre, è nata a Milano e ha sempre vissuto nel capoluogo lombardo con la famiglia: si è diplomata al liceo delle Scienze Umane dell’Istituto delle suore di Maria Consolatrice e ha deciso di intraprendere il percorso accademico di scienze umanistiche per la comunicazione presso l'Università Statale di Milano.

Fabio Caressa con la figlia Eleonora alla presentazione del reality show

Se infatti la sorella Matilde non ha mai negato la passione per il canto, scorrendo le foto social di Eleonora si può capire quali siano gli interessi principali della seconda figlia di Caressa e Parodi: più defilata rispetto alla sorella, nelle foto che condivide sui social Eleonora si ritrae spesso con gli amici coetanei ma anche con la mamma Benedetta con cui condivide la passione della lettura. Spesso si consigliano libri a vicenda e gli scaffali di camera di Eleonora dimostrano l’interesse della ragazza.

Non solo: sulle orme di Benedetta, Eleonora spesso si cimenta con ricette e fornelli, dimostrando di cavarsela e di tenere alto l’onore della mamma-cuoca, dato che il marito non ha mai negato di essere interessato alla cucina.

Nulla si sa della sfera sentimentale e né dai social né dalle sue parole sembra che ci sia qualcuno nel suo cuore ma magari durante l’avventura di Pechino Express i telespettatori potranno saperne di più di questo lato di Eleonora.

Leo, chiamata così da amici e famigliari, è stata descritta dal padre come una ragazza “svelta, resistente, mai lamentosa”, in grado di supportarlo nelle sfide del viaggio sulle “rotte del Dragone”: chi ha seguito la prima puntata del programma può confermare.

Costretti a mangiare zuppa di tartaruga, i due partecipanti non si sono sottratti alla sfida, nonostante Eleonora non abbia storto il naso e abbia motivato il padre, che invece ha faticato a mandare giù l’insolita pietanza per poi, infatti, rimetterla.

Insomma il team “I Caressa”, che sottolineano di non aver voluto scegliere il nome “padre – figlia” per non porsi su due livelli diversi, faranno divertire i telespettatori, mettendosi a nudo personalmente e nel loro rapporto, fatto di affetto e di protezione: Caressa ha dichiarato di aver più volte detto alla figlia di non mettersi in pericolo, per sentirsi rispondere che ormai lei è grande e che nella competizione si sono presentati come una squadra.

Giovedì 14 marzo va in onda la seconda puntata del reality show e i concorrenti saranno chiamati ad affrontare una nuova sfida: zaino in spalla e un euro in tasca, i viaggiatori percorreranno ben 435 km per raggiungere la meta finale della puntata.

Da Kolhapur, città indiana in cui si trova la scuola dei celebri lottatori Kushti, i viaggiatori si misurano con imprevisti e compiti particolari assegnati loro durante il percorso. Tra questi, una sfida nel villaggio di Govindakoppa: chi se la caverà meglio avrà la possibilità di prendere parte alla prova immunità per evitare l’eliminazione.

La tappa finale del viaggio della prossima puntata è l’antica città di Hampi, dove i viaggiatori scopriranno se quella appena affrontata sia una tappa eliminatoria o meno.