Nino Formicola: “Quando Andrea è morto, sono morto anche io”. Le difficoltà economiche, il trionfo all’Isola, il matrimonio: la storia dell’attore

Milano – Nuovo inizio per Nino Formicola. L’attore e comico milanese protagonista del celebre duo Zuzzurro e Gaspare, torna con un nuovo format. Il programma si chiamerà “La cucina dei single” e vedrà l’artista cimentarsi con una delle sue grandi passioni, ovvero l’arte culinaria. Un’occasione per raccontarsi a tutto tondo, con la stessa autenticità che lo ha fatto trionfare a “L’Isola dei famosi”. La sua partecipazione al reality, nel 2018, è arrivata dopo la scomparsa del suo amico e collega, Andrea Brambilla, morto il 24 ottobre 2013, a causa di un carcinoma polmonare.

''Quando il mio socio Andrea è morto sono morto anche io'', ha detto Nino in un'intervista a 'La Ragione’ l’attore, che vanta cinquanta anni di carriera nel mondo dello spettacolo. “Da quel momento, al dolore si aggiunsero anche le difficoltà lavorative ed economiche. ''In questo lavoro è come essere sull'ottovolante, è molto complicato se uno non vuole cedere a certe cose. L''Isola' è stata l'occasione per dire al mondo: 'Guardate che io sono ancora vivo, lavoro da solo, ma lavoro" ha aggiunto il comico.

''Noi non siamo artisti ma artigiani in grado di costruire risate. Chi si autodefinisce artista è presuntuoso. Ciò che conta è fare bene il proprio lavoro ogni giorno per far sì che il pubblico abbia sempre voglia di tornare a vederti. E attenzione! Non in televisione ma dal vivo. Il pubblico deve pagare un biglietto e averne voglia, non solo se in quel momento sei sulla cresta dell'onda'' ha spiegato.

Per il comico è in arrivo una nuova avventura. ''Seppur la cucina sia spesso associata alla condivisione - ha spiegato- ho pensato di parlare a tutti quei single privi di tempo che vivono nelle grandi città. E sono tanti! Io, che sono stato solo per sessant'anni (si è sposato nel 2018 con Alessandra Raya, dopo una proposta di matrimonio all’Isola dei famosi) ho iniziato ad appassionarmi alla cucina per così dire 'sincera' perché anche se passi una vita in tutti i ristoranti di alto livello a un certo punto ti viene pur voglia di pollo arrosto con le patate. Insomma, di normalità''.

: