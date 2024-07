A Bergamo vanno in scena le selezioni per Miss Italia. Mariama Diop vola alla prefinale nazionale

Bergamo – Le selezioni di Miss Italia 2024 in Lombardia sono in pieno svolgimento. La novità principale del concorso in Lombardia è l’organizzatrice: dopo tanti anni di pregevole lavoro la bergamasca Alessandra Riva ha rinunciato al ruolo di esclusivista regionale. Nuova responsabile per la Lombardia è Laura Panigatti, comasca di Erba, da molti anni organizzatrice di eventi legati alla moda in tutta Italia, compresi Milano Fashion Week e Venezia Fashion Week, e ha accettato con entusiasmo di allestire selezioni di Miss Italia, brand di cui è sempre proprietaria Patrizia Mirigliani.

Ai casting di Miss Italia organizzati in primavera da Laura Panigatti nel territorio lombardo si sono iscritte 490 ragazze. L’altra sera nel cuore di Bergamo, davanti al “Balzer”, le aspiranti Miss Italia si sono contese due titoli. Quello con valenza regionale, “Miss Framesi Lombardia”, se lo è aggiudicato Mariama Diop, 19 anni, di Caravaggio (Bergamo). La famiglia di Mariama, statura 1,78, è senegalese. Grazie al successo in Miss Framesi, la ragazza è ammessa alla prefinale nazionale di Miss Italia. Il pubblico del Balzer ha lungamente applaudito Mariama Diop che sicuramente in futuro potrà recitare un ruolo importante nelle sfilate di moda.

L’affollato piazzale del Balzer ha altresì ospitato la selezione di base valida per Miss Bergamo by Miss Italia. Il titolo l’ha vinto Chiara Quarti, 18 anni, di Sorisole (Bergamo). Chiara, statura 1,72, gioca a volley nel club di Petosino. È pallavolista anche la seconda classificata in Miss Bergamo, Giulia Minerva, 23 anni, di Busto Arsizio (Varese). Alla 23enne Aurora Valori, di Milano, è andata la fascia da terza classificata, quarta Alessia Frisone, 24, di Bresso (Milano), quinta la brianzola Iris Magni, 18, di Busnago. Si è piazzata sesta Martina Siria, 23, di Monza.

Chiara Quarti assomiglia molto a Gloria Anselmi, pavese di Voghera, finalista a Miss Italia 1999 e in seguito affermata modella e attrice in spot televisivi. A Bergamo è intervenuta come applauditissima madrina la bionda Matilde Cattaneo, 21 anni, vincitrice del titolo Miss Framesi Lombardia 2023.

Questa sera a Locate Triulzi è in programma Miss Milano by Miss Italia. La vincitrice verrà ammessa alla prefinale nazionale di Miss Italia. Domani sera a Corteolona (Pavia) verrà invece assegnato il titolo Miss Eleganza Lombardia. È prevista Miss Italia in Lombardia anche nella prossima settimana: Laura Panigatti e i suoi collaboratori danno appuntamento nella serata del primo agosto a Sant’Angelo Lodigiano. A coadiuvare l’organizzazione ci sarà Renata Marinoni, promotrice del comitato di tappa. Oltre a Mariama Diop sono già ammesse alla prefinale nazionale Chiara Ambrosio, 18 anni, Valentina Pesce, 27 e Anastasia Mazzitelli,18, tutte di Milano.