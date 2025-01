Il mondo sulla punta dell’ago: al Superstudio Maxi c’è la Milano Tattoo Convention 2025

Milano, 24 gennaio 2025 – Un universo in continua evoluzione ed espansione: con il suo ingresso nel “mainstream”, l’arte del disegno sulla pelle ha conquistato nuovi appassionati e ampliato i suoi spazi nella cultura di massa. Normale, quindi, che gli eventi dedicati al tatuaggio, siano sempre più partecipati e ospitati in vere e proprie arene.

Tatuaggi: un mondo sempre più al femminile. Numerose le artiste che daranno un saggio della loro bravura al Superstudio Maxi

È il caso, questo, della Milano Tattoo Convention, in programma al Superstudio Maxi nel week-end da venerdì 31 a domenica 2 febbraio 2025. Con la partecipazione di oltre 500 tatuatori di fama internazionale, questo evento annuale, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di tatuaggi, artisti e semplici curiosi, ha attirato l'attenzione non solo in Europa, ma in tutto il mondo.

Fra le centinaia di stand presenti sarà possibile trovare al lavoro una leggenda del mondo del tattoo, ovvero Gianmario Fercioni, storica figura del tatuaggio italiano, fondatore del primo tattoo museum italiano e di uno dei primi tattoo studio milanesi ancora oggi situato nel cuore di Brera.

Novità in vetrina

Fra le novità di questa edizione alcune sezioni ad hoc, dedicate a sfumature dell’arte del tattoo in crescita di popolarità o, ancora, riscoperte anche dal grande pubblico.

Per esempio il focus sullo stile microrealistico, tatuaggi di piccolissime dimensioni incredibilmente dettagliati, che spesso hanno come soggetto opere d’arte, creati da artisti come Edit Paint, Ero11 (Elisa Rossini), Leonardo de Amicis, Sir Edward Tattoo, Alberto Marzari.

Verranno poi approfonditi i legami fra tatuaggi e sport, grazie all’incontro con gli artisti che hanno tatuato i più importanti sportivi italiani del mondo del calcio, del basket, del tennis come Alberto Marzari e Elisa Rossini così come il ruolo giocato dalle tatuatrici donne nel panorama internazionale, data la presenza di artiste come Amanda Toy, FatyTattoo, Happy Rebby, Michela Bottin e tante altre.

Un tuffo nella tradizione, poi, sarà garantito dalla presenza di artisti specializzati in tatuaggi realizzati con le antiche tecniche manuali sia giapponesi, eseguite con Kensho e Horizakura (provenienti dal Giappone) e da Horbudo (unico esponente italiano della Horitoshi Family), sia indonesiane (delle isole Mentawai) con Kora Sakoddobat.

L’ospite speciale

Nella giornata di venerdì sarà ospite della convention Gianmaurizio Fercioni, decano del tatuaggio in Italia. Diplomato a Brera, scenografo e costumista per la Scala, il Piccolo e il Pierlombardo, Fercioni ha aperto nel 1970 a Milano, nel cuore di Brera, il suo Queequeg Tattoo Studio & Museo di Milano (dal nome del ramponiere polinesiano ricoperto di tattoo, personaggio del romanzo Moby Dick di Herman Melville).

Fra i suoi clienti Vieri, Ronaldo, Salvatores, Recoba. Oggi, a 79 anni, Gian Maurizio Fercioni non è ancora stanco del suo mestiere e, affiancato dalla figlia Olivia, dice "finché mi diverto, voglio continuare a tatuare”.

Gli altri nomi

Moltissimi, comunque, gli artisti che daranno un assaggio delle loro capacità al Superstudio Maxi. Ecco alcuni nomi: Edit Paint, la tatuatrice più famosa del mondo nello stile microrealistico, genere che vedrà all’opera anche l’italiana Ero 11, Chad Koeplinger, “rivoluzionario” del tatuaggio tradizionale, il francese Sandry Riffard, specializzato in soggetti horror, Case One, alfiere dello stile lettering (grandi scritte che ricoprono interi corpi), gli italiani Rudy Fritsch e Stizzo, innovatori nello stile tradizionale e Daniele Carlotti, titolare del Tattoo shop di via Torricelli, storico studio e punto d’incontro per gli appassionati di tatuaggio di tutta Europa.

Orari e tariffe

Venerdì 31 gennaio il Superstudio Maxi (via Moncucco 35, MM2 Famagosta) sarà aperto dalle 14 alle 22, sabato 1 febbraio dalle 12 alle 22, domenica 2 dalle 12 alle 20.30. Ingresso per un giorno 25 euro, per tre giorni 60 euro.