Full immersion nel mondo dei tatuaggi: “battaglia” fra artisti e proiezione del docufilm “Parole Sante”

Milano, 6 settembre 2024 – Una giornata dedicata all’arte del tatuaggio, promossa da diverse realtà fra le più apprezzate del settore in Italia con il supporto del centro sociale Cox 18. Sabato 14 settembre gli appassionati avranno l’occasione di godersi una full immersion nel mondo dei disegni sulla pelle, un’iniziativa a cui parteciperanno alcuni fra i migliori tatuatori italiani, specializzati nello stile old school, sviluppatosi dall’incontro fra l’arte tradizionale polinesiana e i temi tipici legati all’universo marinaro.

Tatuaggi a prezzo fisso

Il manifesto della Walk In Tattoo Battle al Tattoo Shop

Si parte a mezzogiorno con l’apertura della Walk In tattoo battle, in programma fino alle 20 al Tattoo shop di via Evangelista Torricelli 19, uno dei templi italiani del tatuaggio. Lo studio è gestito dal suo fondatore Daniele Carlotti, fra i primissimi nel nostro Paese a dedicarsi professionalmente a questa arte che affonda le sue radici nel passato remoto.

Nell’occasione “incroceranno gli aghi” i resident del Tattoo shop e alcuni ospiti speciali. Lo slogan è “Chi prima arriva, prima si tatua”. Il prezzo per ogni opera – flash presi dai repertori di ciascun artista, della misura del palmo di una mano – sarà fisso: 100 euro per i tattoo in bianco e nero, 150 per quelli ai colori.

Parteciperanno Daniele Carlotti, Mino Luchena, Lorenzo Maglione, Pierre Lio, Ciro Fanelli con Livio Maichner (Anima tattoo Foggia), Marco Cavaliere (Antipop Foggia) e Simone Gallo.

Proiezione a tema

La locandina del docufilm Parole Sante

Successivamente ci si trasferirà al vicino Cox 18, storico centro sociale milanese. Qui, dalle 20, con un aperitivo musicale partirà una serata che avrà il suo culmine, alle 21.30, nella proiezione di “Parole Sante”, docufilm prodotto da Wild Rat Film e Anima tattoo studio che indaga l’evoluzione del tatuaggio a livello antropologico e territoriale, tra contraddizione e innovazione, dagli anni ‘70 a oggi.

Nella pellicola (regia e fotografia Niki Dell’Anno, musiche FBT + K9), a fare da guida sono i due tatuatori foggiani Raffaele Carella e Livio Maichner, impegnati a cucire le testimonianze dei protagonisti del racconto, intime esperienze di vita e di tatuaggio legate a contesti oggi sconosciuti o dimenticati.

Si chiude con un dj set solo su vinile: ai piatti la coppia dei fondatori di Soul 3000, Enrico Camanzi e Federico Torcia.