A Milano Centrale sbarca la nuova opera di JR: l’installazione dello street artist è un gioco di illusione ottica

Milano, 8 aprile 2024 – È uno degli street artist francesi più importanti oltre ad essere uno dei più conosciuti al mondo. Dopo aver “spaccato” Palazzo Farnese a Roma e aver coinvolto centinaia di persone in una performance pubblica in piazza San Carlo a Torino, l’ultima installazione di JR è pronta ad essere svelata al pubblico in piazza Duca d’Aosta a Milano.

Davanti alla stazione Centrale, dove ogni giorno transitano migliaia di turisti, pendolari e cittadini, l’opera è la prima installazione di anamorfosi scultorea che JR porta a Milano: anni fa e mesi fa l’artista aveva firmato altri progetti, ma questa sarà la prima ad essere identificativa della sua arte.

Un gioco di illusione ottica che trasforma la realtà quotidiana in un mondo surreale, dove prospettive e leggi sono ribaltate. Il titolo porta lo spettatore dentro il messaggio dell’opera: “La nascita” condurrà chiunque passa davanti all’installazione in un viaggio attraverso la storia e le radici della stazione, con un mix magico di architettura. L’opera sarà aperta al pubblico da mercoledì 10 aprile al primo maggio ma ha già attirato i curiosi che passando davanti alla stazione hanno visto in costruzione qualcosa di misterioso.