Erin Doom, la Fabbricante di lacrime. E spunta un Labirinto di foglie per l’uscita del film su Netflix

Cosa ci fa un grosso labirinto di foglie verdi nel cuore di piazza San Babila a Milano? Si tratta dell’installazione costruita con siepi di bosso della grandezza di 12 x15 metri, realizzata in occasione del lancio su Netflix del film “Fabbricante di lacrime“, tratto dall’omonimo e celebre romanzo della scrittrice italiana Erin Doom, che sarà disponibile sulla piattaforma digitale a partire da oggi. All’interno della suggestiva struttura sono state ricreate atmosfere e affissi cartelloni con scritte tratte dal film, come la celebre frase: "Forse ci siamo spaccati in mille pezzi per incastrarci meglio".

Ieri pomeriggio una folla di giovanissimi ha accolto il cast completo, composto da Simone Baldasseroni, Caterina Ferioli, Nicky Passarella e Alessandro Bedetti. I giovani attori, per l’occasione, hanno visitato il misterioso labirinto, prestandosi per foto e autografi con i numerosi fan accorsi in centro per incontrarli. Presente all’evento d’inaugurazione anche Erin Doom, la scrittrice che solo lo scorso anno ha deciso di svelare parzialmente la sua vera identità e che, a Il Giorno, spiega di avere visto il film già "tantissime volte. È bellissimo". Il suo libro è stato il più venduto in Italia nel 2022 con oltre 600mila copie vendute. L’opera letteraria ha riscosso un enorme successo mediatico. La scrittrice è stata anche ospite nella puntata del 14 maggio dello scoros anno del programma televisivo “Che tempo che fa“ dove per la prima volta si è mostrata al pubblico. Per Erin Doom "è davvero destabilizzante pensare che tutto questo sia nato per caso nella mia cameretta di casa", spiega l’autrice di cui sappiamo solamente che si chiama Matilde, ha circa 30 anni, vive in Emilia-Romagna e ha studiato Giurisprudenza.

Per Doom, il grande successo del suo libro, che decise di pubblicare a proprie spese su Amazon nel 2020 e che entrò subito in classifica, è "meraviglioso e inaspettato, ma allo stesso tempo destabilizzante"> perché "sono una persona molto ansiosa e prudente con le emozioni".

Il libro è stato successivamente pubblicato in Italia nel 2021 dalla casa editrice Salani.

Per l’autrice scrivere "in un certo senso parla di viversi le emozioni in maniera serena e tranquilla, è stato un insegnamento anche per me". Erin Doom, nonostante il grande successo, resta con i piedi per terra e afferma di non aspettarsi "nulla in futuro, perché mai mi sarei immaginata tutto questo clamore mediatico. Mi sento solamente infinitamente grata per tutto quello è successo. Non so se magari questo progetto porterà ad altre cose belle, se così fosse ne sarei felice".

Per l’autrice del best seller, le persone sono rimaste colpite soprattutto dalla capacità di "immedesimarsi in alcuni concetti e temi spiegati all’interno del libro, quindi l’essere se stessi e essere accettati dagli altri per quello che si è davvero". Il grande labirinto di foglie resterà aperto al pubblico fino venerdì dalle 10 alle 20.