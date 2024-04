Concerti a San Siro, pronto il piano: "Zona rossa anti-caos alla Maura"

Milano – Il Piano anti-caos in vista dei 30 concerti estivi nei tre impianti nell’area di San Siro (stadio Meazza, ippodromo La Maura e ippodromo Snai San Siro) è pronto. Il via libera definitivo è atteso la prossima settimana (probabilmente mercoledì) durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura.

Il documento – frutto del lavoro degli ultimi mesi del tavolo prefettizio a cui hanno partecipato Comune, forze dell’ordine, Politecnico e i principali promoter dei concerti nei tre impianti – prevede una serie di misure e iniziative per ridurre drasticamente il numero di auto private nell’area di San Siro, in particolare intorno alla Maura, la struttura più capiente (può accogliere fino a 78.500 fan), dove i residenti hanno sollevato le maggior proteste durante gli show delle scorse estati.

La principale misura definita nel Tavolo in Prefettura riguarda l’allargamento della zona rossa anti-auto intorno alla Maura e una zona verde di prefiltraggio, in vista del primo concerto lì previsto: i Metallica il 29 maggio. E ai promoter è stato chiesto di prevedere campagne informative per far arrivare i fan con i mezzi pubblici nell’area.

“Il Giorno“ ha fatto il punto sul documento con la vicesindaco Anna Scavuzzo, che sta curando il dossier “Concerti a San Siro“ per il Comune.

Vicesindaco, cosa riguarda il Piano anti-caos per San Siro?

"I sistemi di trasporto da e verso i tre impianti di San Siro e la mobilità nella zona, in primis. L’obiettivo è far arrivare e defluire gli spettatori in sicurezza e garantire la sicurezza anche ai residenti: un’ambulanza deve essere in grado di entrare e uscire dalla zona in tempi rapidi".

In che modo?

"Il principale obiettivo del Piano è ridurre il più possibile l’arrivo nell’area di San Siro di auto private nei giorni dei concerti perché sono le macchine a generare i maggiori problemi: sosta selvaggia, lunghe code. La Polizia locale è al lavoro per adottare un piano di accessibilità all’area, in particolare intorno all’ippodromo La Maura, con un allargamento della zona rossa vietata alle auto private dei non residenti e una zona verde di prefiltraggio. Rafforzeremo anche il numero di carri attrezzi per rimuovere le macchine in sosta vietata".

Cosa chiedete ai promoter?

"Di preparare un efficace piano di comunicazione per informare gli spettatori su come possono arrivare alla Maura, allo stadio e all’ippodromo Snai. Le informazioni dovranno riguardare la presenza dei parcheggi di Cascina Merlata, Rho e dei parcheggi di interscambio a Bisceglie e Cascina Gobba, dove poter lasciare la propria auto per arrivare poi al concerto con il metrò, le cui corse saranno potenziate e i cui orari saranno allungati nei giorni dei concerti. Non solo. I promoter stanno lavorando sugli orari di fine degli show, in modo tale da renderli compatibili con gli orari dei mezzi pubblici e dei parcheggi".

Il Comune deve fissare anche il limite massimo di spettatori per ogni singola sera.

"Il tetto massimo resta di 78.500 spettatori al giorno, che possono essere ripartiti anche su più impianti dell’area di San Siro. Per capirci: 40 mila fan alla Maura e 30 mila all’ippodromo Snai la stessa sera sono consentiti. L’obiettivo del Comune, in ogni caso, è ridurre il più possibile i concerti alla Maura, la struttura che ha la capienza maggiore e dove i problemi collegati all’acustica per chi abita vicino sono maggiori. La Maura, peraltro, è meno infrastrutturata dello stadio, in cui ogni settimana i tifosi di Inter e Milan arrivano e vanno via senza problemi eccessivi per la zona".

Previste pause forzate tra un concerto e l’altro?

"Due giorni senza show a settimana. E il limite dei 34 concerti estivi a San Siro non cambia".