Marrageddon, disavventura sul palco per Miles: ecco cosa è successo

Milano, 23 settembre 2023 – Il bello della diretta al Marrageddon. Il primo festival hip hop organizzato da un artista nella storia della musica italiana. Simpatico contrattempo per Miles - al secolo il 21 enne Niccolò Pucciarmati -, uno dei dj in line up nella parte iniziale del festival. Il dj set di Miles era particolarmente atteso da molti, anche perché il talento romano è fra i più cristallini in tutta Italia. E in molti hanno salutato l’annuncio della sua presenza al Marrageddon con grande favore.

La sua esibizione è arrivata dopo quella a sorpresa di Ensi e Nerone, due colonne dell’hip hop moderno italiano. L’intenzione era quella di mantenere la carica e l’energia che si erano create fra il pubblico proprio dopo questa performance. Qualcosa però è andato storto e nella parte in cui la canzone mixata avrebbe dovuto far scatenare tutti ecco che… non si è mosso nessuno.

Il motivo? Non si sentivano i bassi. Dopo qualche secondo, e anche diverse segnalazioni rumorose da parte del pubblico, sono tornati i bassi e l’energia. Il pubblico ha rincominciato a cantare e ballare, come se nulla fosse successo.