Marrageddon Festival e Milan-Verona, il piano viabilità e sicurezza del Comune: consigli, servizi pubblici e divieti

Milano, 21 settembre 2023 – Sarà inevitabilmente un sabato 23 settembre di passione calcistica, musicale ma per il traffico e la pubblica sicurezza in zona San Siro.

"Sabato prossimo si svolgeranno in contemporanea due eventi per i quali sono attese decine di migliaia di persone: il Marrageddon Festival all’Ippodromo La Maura e la partita di calcio Milan-Verona a San Siro. Per consentire la corretta circolazione nei quartieri San Siro, QT8 e Gallaratese, tutelare i residenti e limitare i disagi, il Comune di Milano ha approntato un piano per la viabilità e programmato una serie di controlli da parte della Polizia locale e degli ausiliari del traffico anche sulla sosta vietata". Lo comunica Palazzo Marino.

All’Ippodromo o allo stadio in auto

"In primo luogo, si ricorda a tutte le persone che si recheranno ai due eventi di preferire l’uso del trasporto pubblico e, laddove non fosse possibile, di parcheggiare il proprio veicolo esclusivamente negli stalli consentiti o nei parcheggi di interscambio di Atm: E’ vietato utilizzare i posti riservati ai residenti, le aree verdi, i marciapiedi, gli stalli per disabili, i passi carrai etc. - spiega il Comune - Per diminuire la congestione nei quartieri, alcune vie di ingresso, come Sant'Elia e Diomede, saranno chiuse al traffico. Ai residenti del quartiere QT8 è suggerito l'accesso da piazza Stuparich/via Salmoiraghi. Ai residenti del quartiere Gallaratese che provengono dalle autostrade a A4, A8, A9 si consiglia di utilizzare l'uscita viale Certosa e proseguire per viale Certosa-piazzale Cimitero Maggiore-via Gallarate-via Bolla. Per chi proviene dal centro città, utilizzare la direttrice viale Certosa-piazzale Cimitero Maggiore-via Gallarate-via Bolla. Per chi proviene dalle autostrade A1 e A50 (tangenziale Ovest), utilizzare l'uscita Molino Dorino e proseguire per via Cilea. Ai i residenti del quartiere Trenno è consigliato l'ingresso da via Novara/cascina Bellaria.

Alla “La Maura” con i mezzi pubblici

Per raggiungere il concerto all’Ippodromo La Maura con i mezzi pubblici, si suggerisce la linea M5 della metropolitana, fermata San Siro Stadio (non San Siro Ippodromo) oppure la linea M1, fermate Bonola, Lampugnano, Uruguay (quest’’ultima non ha ascensori e sarà chiusa sul finire del concerto, per rientrare sarà necessario utilizzare le stazioni Bonola o Lampugnano).

Uscita dal concerto

Per consentire il flusso in uscita, è stato prolungato l'orario della metropolitana M1 e M5 dove viaggiano treni dedicati al rientro del pubblico. Per chi dovesse raggiungere l’Ippodromo La Maura in auto ricordiamo di utilizzare i parcheggi di interscambio Atm. Il parcheggio gratuito dedicato a ciclomotori e motocicli è situato in via Omodeo angolo via Cechov. Per le persone con disabilità sono previsti parcheggi dedicati, gestiti dall'organizzazione del concerto con cui occorre prendere contatti preventivamente.

Allo stadio con i mezzi pubblici

Per raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici è preferibile utilizzare la linea M5, fermata San Siro Stadio, o la linea M1, fermata Lotto. Chi dovesse raggiungere lo stadio San Siro in auto è invitato a recarsi presso i parcheggi di via Tesio (A/B/C e ospiti) utilizzando l'uscita tangenziale Ovest via Novara e proseguire per via Novara-via Harar-via Tesio. Per raggiungere i parcheggi di piazzale dello Sport, via del Centauro e via degli Ottoboni si deve utilizzare la direttrice piazzale Lotto-viale Caprilli. Per maggiori informazioni, oltre al sito di Atm per quanto riguarda il trasporto pubblico e i parcheggi di interscambio, si consiglia di consultare le pagine web del Marrageddon Festival e dello stadio di San Siro.