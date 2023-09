Marrageddon, gli artisti sul palco e a che ora si esibiscono

La storia del rap italiano sul palco del Marrageddon fra icone senza tempo e idoli delle nuove generazioni. Oggi, sabato 23 settembre, si svolge all'ippodromo La Maura di Milano il primo dei due atti dell'evento epico del rap organizzato da Marracash, primo e unico artista in Italia ad aver radunato nel medesimo evento una quantità di artisti incredibile.

La seconda e ultima tappa sarà all'ippodromo di Agnano, Napoli, sabato 30 settembre. E anche in quel caso i nomi saranno di assoluto richiamo. Basti pensare a Lazza, Madame, Geolier ed Ernia.

Cancelli aperti dalle 14.30 all'ippodromo La Maura, lo show inizia alle 16 con Radio Deejay e M20 with Wad. Alle 16.25 Dj Ty1 vs Dj Zak: una battle per ricordare i cinquant'anni dell'hip hop. Alle 16.40 microfono a Kid Yugi, mentre alle 17.10 passa a Miles. Alle 17.30 sale sul palco Anna, che alle 17.55 cede il posto a Paki. Alle 18.35 microfono a Shiva, mentre dalle 19.20 tocca ai big: Fabri Fibra, dalle 20.15 Salmo e dalle 21.10 il padrone di casa Marracash, in due con Guè. E sarà il momento del Santeria Set.

Quali sono gli orari degli ingressi? L'apertura della cassa e dell'infopoint è alle 11, quella degli ingressi platinum e gold package è alle 13 e quella degli ingressi red, yellow e green zone è alle 14.30.