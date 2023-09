Marrageddon e Milan-Verona, come raggiungere e lasciare La Maura e San Siro. Ecco il piano di Atm

Milano, 23 settembre 2023- In vista della carica degli 80mila per il super concerto Marrageddon all’ippodromo La Maura e degli oltre 60mila per la partita tra Milano e Verona a San Siro. Atm ha predisposto un piano speciale.

Eccolo nel dettaglio.

Metro e parcheggi

M1 e M5 e alcuni parcheggi chiudono più tardi. Nel pomeriggio e a fine concerto chiudono alcune stazioni della M5 e della M1 su disposizione della Questura per motivi di ordine pubblico legati agli spostamenti dei tifosi e dei fan. Alcune linee di superficie sono deviate. Dalle 16:30 alle 18:30. Tra San Siro e Lotto, M5 è in servizio solo verso Lotto, non al contrario Dalle 16:30 alle 18:30 circa, tra San Siro Stadio e Lotto, la M5 è in servizio solo verso Lotto e non verso San Siro. Le stazioni Ippodromo e Segesta sono chiuse anche verso Lotto. Sul resto della linea, tra Lotto e Bignami, i treni viaggiano nelle due direzioni come al solito. A fine concerto chiudono le stazioni Uruguay, Segesta e ippodromo per ragioni di ordine pubblico, sul finire del concerto chiudono le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta e la stazione M1 di Uruguay (usate San Siro Stadio, Bonola o Lampugnano).

Navette

Navette Lampugnano-Stadio sospese .Le navette non saranno in servizio (alcune strade saranno chiuse al traffico). Sabato 23 M1, M5 e alcuni parcheggi chiudono più tardi

Per andare al concerto e rientrare, leggete questa guida.

Tram 16

Prima della partita: viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. • Durante la partita: cambia il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. • Dopo la partita: viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum. Bus 49

Da due ore prima della partita: devia in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. • Dopo la partita per un’ora circa: stessa modifica in direzione piazza Tirana; in direzione Lotto M1 M5 i bus deviano tra le fermate di via Novara/via Sant'Elena e piazza Axum/Stadio Meazza. Bus 64

Dalle 7 a fine servizio: • in direzione Bonola devia e salta le fermate da piazza Scolari a via Cilea/via Bacchelli. Passa in via Angioletti e via Balla. • in direzione Lorenteggio devia e salta le fermate da via Cilea/via Bacchelli a via Balla/via Rizzardi. Passa da via Mafalda di Savoia e via Balla. Dopo la partita, per un’ora circa, i bus in direzione Bonola deviano e saltano le fermate di via San Giusto, San Siro Stadio e via Harar/via Pinerolo. Bus 69 (corse per Gallaratese) Dalle 7 a fine servizio I bus deviano in entrambe le direzioni tra via Checov/Betti e Bonola M1. Non passano in via Betti.

Bus 78

Dalle 20 di venerdì 22 settembre alle 7 di sabato 23 settembre: in direzione via Govone devia e salta le fermate da via Harar a via Ippodromo. Passa in via Tesio e via Patroclo. In direzione Bisceglie il percorso non cambia.

• Dalle 7 a fine servizio (22 circa) di sabato 23 settembre: devia in entrambe le direzioni e salta le fermate tra via San Giusto e via Silva. Passa in via Novara, via Morganitni, via Vodice e piazza Zavattari. Non passa da San Siro M5 e Lotto M1 M5.

Bus Q78

Da inizio a fine servizio di venerdì 22 settembre: in direzione via Govone devia e salta le fermate da via Harar a via Ippodromo. Passa in via Tesio e via Patroclo. In direzione Bisceglie il percorso non cambia. • Da inizio a fine servizio di sabato 23 settembre: devia in entrambe le direzioni e salta le fermate tra via Silva e San Siro M5. Passa in via Novara, via Morgantini, via Vodice e piazza Zavattari. Fa il capolinea in via Novara. Non passa da San Siro M5 e Lotto M1 M5. Bus 80.

Dopo la partita per un’ora circa, i bus in direzione Quinto Romano deviano e saltano le fermate di via San Giusto, San Siro Stadio e via Harar/via Pinerolo.

Bus 98