Luli Pampín: chi è la star di YouTube amata dai bambini che si esibirà al Dal Verme

Milano, 5 febbraio 2024 – Dall’Argentina a Milano via Spagna per la felicità di tutti i bambini. Sbarca a Milano per un concerto al teatro Dal Verme Luli Pampín, cantante e ballerina già star di bambini e genitori in Spagna e America Latina da miliardi di visualizzazioni su YouTube.

L’artista è reduce dalla pubblicazione del primo disco in italiano dal titolo “Ciao bambini”, prodotto pensato specificamente per il mercato tricolore, dato l’enorme successo riscosso dalla performer nel nostro Paese.

Luli è nata in Argentina ma è spagnola d'adozione. Nel suo albero genealogico c’è anche un bisnonno italiano. La sua storia inizia nel 2016, quando pubblica i primi video sul suo canale YouTube. In pochi anni si guadagna un seguito oceanico, con milioni di follower e miliardi di clic tra Instagram, Facebook e Spotify.

Il suo canale YouTube vanta oltre 15,2 milioni di iscritti ed oltre 20 miliardi di visualizzazioni video, con una media di circa 8 milioni di visualizzazioni giornaliere.

L'uscita delle nuove canzoni e dei nuovi video presentati puntualmente da oltre tre anni ogni settimana, è divenuto un appuntamento atteso dalle migliaia di famiglie di tutto il mondo.

Attraverso i social network la costante condivisione di contenuti dedicati crea un contatto con i suoi follower attraverso almeno un post quotidiano su Facebook e Instagram, oltre alla condivisione di circa 30-40 storie quotidiane sui social che generano 4.000 visualizzazioni per ogni singolo contenuto.

Decine di migliaia di utenti utilizzano le tracce e le coreografie di Luli Pampín per la pubblicazione di altrettanti video su TikTok.

Fin da piccola, si legge nella nota di presentazione dell’evento, Luli ha mostrato amore per la musica, l'arte, la pittura, la danza, i costumi.

Sebbene abbia fatto parte del coro del conservatorio di Torrevieja per 10 anni, non poteva immaginare di cantare da sola in pubblico a causa della sua timidezza estrema. Così ha passato ore e ore a esibirsi davanti allo specchio, solo per se stessa, interpretando diversi personaggi. All'età di 12 anni si è trasferita in Spagna per motivi di lavoro dei genitori, dove vive ancora oggi.

A 18 anni ha iniziato la sua carriera professionale nell'esercito spagnolo, in particolare nel battaglione della contraerea di Cartagena, dove ha iniziato a interessarsi allo sport. Ma vista la spiccata passione musicale e artistica, ha studiato anche danza, pittura, scultura, pasticceria e arti marziali.

Luli si esibirà al teatro Dal Verme nella sua unica data milanese, domenica 11 febbraio con inizio alle 15. Questi i prezzi dei biglietti: Poltronissima € 50 – Poltrona € 42 – Poltrona visibilità limitata € 42 – I Galleria € 37 – I Galleria visibilità limitata € 37– II Galleria € 31 – II Galleria visibilità limitata € 31 – Balconata destra e balconata sinistra € 37.