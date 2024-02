Il produttore dei “Soliti idioti“. Massimo sul red carpet di casa: "Qui è scattata la magia. È il mio cinema Paradiso"

Ci sarà anche buona parte del cast sabato sera all’Excelsior per la proiezione dei “I soliti idioti 3 – il ritorno“, film comico che vede di nuovo insieme il duo Biggio-Mandelli con la carovana di caricature proposte fin dalla prima serie passata su Mtv. A fare gli onori di casa ci sarà il cesanese Massimo Schiavon, da anni volontario dell’Excelsior Cinema e Teatro, poi con una lunga carriera da professionista nel mondo della produzione cinematografica come direttore della fotografia e oggi anche produttore di questa pellicola, con la sua casa Roadmovie, fondata insieme ad Emilio Giliberti. Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, insieme ad altri componenti del cast, incontreranno il pubblico in sala a una settimana dall’uscita di questo terzo episodio, che arriva 12 anni dopo il secondo e grazie alla ritrovata intesa tra i due protagonisti.

"Abbiamo già riempito quattro stadi di San Siro in una settimana, direi che l’avvio è incoraggiante", dice Massimo Schiavon, che lavora con Biggio e Mandelli fin dalle prime clip per le mini serie. "La nostra fortuna – prosegue scherzando, ma non troppo – è che all’epoca, su Mtv, ci vedevano in pochi, così abbiamo potuto sperimentare, spingerci avanti, con cose che oggi forse non ci avrebbero permesso. Ma questa è proprio l’essenza della comicità, il prendere in giro certi modi di essere. I profili mostruosi e agghiaccianti rappresentati da Biggio e Mandelli non sono altro che quello che possiamo vedere ogni giorno attorno a noi o in certi casi siamo addirittura noi, ci riconosciamo nelle loro caricarature". Schiavon racconta la sua esperienza nella produzione di questo film, distribuito da Medusa Film: "Ci siamo davvero divertiti tanto sul set e questo secondo me è un ottimo segnale, perché nella mia esperienza, se ci divertiamo noi a girare un film, allora poi si diverte anche la gente a vederlo. Lo abbiamo girato tutto a Milano, per sfatare anche un po’ quel falso mito secondo cui Roma è la città dei film e Milano quella della pubblicità". Sull’appuntamento di sabato sera a Cesano, Schiavon sottolinea: "Queste serate sono il valore aggiunto delle sale come l’Excelsior, dove è ancora possibile condividere l’esperienza di una proiezione cinematografica come un evento di socialità, dello stare insieme. È anche l’occasione per parlare ad un pubblico giovane, magari quei ragazzini che avevano visto i primi due episodi a 8-10 anni e oggi tornano a vent’anni. L’occasione per raccontare qualche retroscena, svelare qualche segreto di questo mestiere magari facendo innamorare qualcuno del meraviglioso mondo del cinema, come è successo a me anni fa, frequentando quella sala a cui sono molto legato".

Il film di Biggio e Mandelli contiene anche camei e incursioni di ospiti e amici: volti noti della comicità, del mondo dello spettacolo e star emergenti del web. Ci sono Sabrina Ferilli, Gué Pequeno, Andrea Delogu, Gabriele Corsi, lo youtuber Gabriele Vagnato, la rapper Anna, Fish e gli attori Giulia Vecchio, Carlo Amleto, Ippolita Baldini, Daniela Virgilio. "Abbiamo lavorato duro e in tempi record, da agosto dello scorso anno fino all’arrivo in sala una settimana fa, ma è stato molto coinvolgente – ricorda Schiavon –. Come dico spesso, io faccio il lavoro più bello del mondo perché mi diverto a farlo e quando fai qualcosa che ti piace davvero è come se non avessi mai lavorato".