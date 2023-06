Love Mi 2023, il concerto evento di Fedez in piazza Duomo: orario, scaletta e cantanti. Dove vederlo in tv

Milano, 26 giugno 2023 – Tutto pronto per la seconda edizione di Love Mi, il grande festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da Doom Entretainment e prodotto da Vivo Concerti che torna in piazza Duomo domani, martedì 27 giugno. L’evento, inserito all’interno del palinsesto “Milano è Viva” promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo, anche quest’anno è legato a una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo fino al 2 luglio) o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco ODV.

Il concerto inizierà alle 18 e così anche la diretta su Mediaset Infinity, con la conduzione di Gabriele Vagnato, e sarà trasmesso in simulcast su Radio 105, accompagnato dalle voci degli speaker Annie Mazzola e Alessandro Sansone. A partire dalle 19, si aprirà il live su Italia 1. La regia è a cura di Roberto Cenci.

Il concerto è completamente gratuito. Chi vorrà assistere potrà accedere in piazza Duomo fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Come chiarito di recente dallo stesso Fedez, in collaborazione con il Prefetto e il Questore di Milano sono state messe a punto nel dettaglio tutte le regole per una efficiente gestione dell’ordine pubblico. In Piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone a partire dalle 10. È inoltre prevista l’installazione di un maxischermo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo. L’area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo, il punto di accesso dedicato sarà da Via Carlo Maria Martini.

Chi condurrà la serata? Alla conduzione sono stati chiamati Mariasole Pollio e Max Angioni, con Gabriele Vagnato nel backstage.

Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks.

Fedez ha lasciato intendere che fra i personaggi presenti all’evento ci potrebbero anche essere degli special guest, che tuttavia non ha voluto svelare per mantenere alta la curiosità del pubblico.

Per raccogliere i fondi è stato attivato il numero solidale 45596. Dal 5 giugno al 2 luglio è possibile donare 2 euro tramite SMS e 5 o 10 euro dal telefono fisso al 45596. I fondi – raccolti anche attraverso il sito della Fondazione Fedez – consentiranno di costruire una struttura di fronte al Policlinico di Tor Vergata, a Roma.

La raccolta sostiene l’Associazione Andrea Tudisco ODV che, da oltre 25 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini provenienti da ogni parte del mondo che, non potendo essere assistiti adeguatamente nelle strutture ospedaliere della propria città di residenza, hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli ospedali di Roma. Offre gratuitamente ospitalità e assistenza ai bambini con gravi patologie e alle loro famiglie, permettendo così al bambino di “vivere” la malattia attraverso l’accoglienza e l’amore della famiglia e della comunità. Fornisce, inoltre, gratuitamente il servizio di clownterapia nei reparti pediatrici dei principali ospedali romani.

Le fermate “Duomo” della linea Rossa e della linea Gialla saranno chiuse dalle 11:30. Sarà possibile raggiungere il concerto dalle fermate limitrofe: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate, la prima dalle 20, la seconda dalle 20:30 e chiuderanno più tardi per consentire il rientro al pubblico presente in Piazza.