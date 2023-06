Love Mi, centinaia di persone in coda dalle 7 di mattina per il concerto di Fedez in piazza Duomo

Sono già centinaia le persone che alle sette di martedì mattina si sono messe in fila per il concerto Love Mi 2023, l’evento gratuito ideato da Fedez, organizzato da Doom Entretainment e prodotto da Vivo Concerti che inizierà alle 18 in piazza Duomo a Milano.

Nei video pubblicati sui social si vedono moltissime persone accampate sull’asfalto in balia del caldissimo sole estivo per guadagnare i posti vicino al palco. I partecipanti hanno iniziato ad accede alla piazza dalle 10. È inoltre prevista l’installazione di un maxischermo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi lo spettacolo.

Sul palco sono previsti moltissimi artisti, tra cui Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks.