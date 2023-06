Love Mi 2023, piazza Duomo gremita di persone per il concerto evento di Fedez. I cantanti e la scaletta

Milano, 27 giugno 2023 – Cresce l’attesa per il Love Mi 2023, il grande festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da Doom Entretainment e prodotto da Vivo Concerti, che questa sera infiammerà piazza Duomo a Milano. L’evento, inserito all’interno del palinsesto “Milano è Viva” promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo, anche quest’anno è legato a una raccolta fondi destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco ODV (è possibile donare 2 euro tramite SMS e 5 o 10 euro dal telefono fisso al 45596 oppure attraverso il sito della Fondazione Fedez ).

Il concerto è iniziato alle 18 e così anche la diretta su Mediaset Infinity, con la conduzione di Gabriele Vagnato, e viene trasmesso in simulcast su Radio 105, accompagnato dalle voci degli speaker Annie Mazzola e Alessandro Sansone. A partire dalle 19, si aprirà il live su Italia 1, condotto da Mariasole Pollio e Max Angioni, con Gabriele Vagnato nel backstage. La regia è a cura di Roberto Cenci.

Love Mi, sul palco per le prove Chiara Ferragni, Fedez, Vittoria e Leone (Post Instagram Fedez)

Piazza gremita

A metà pomeriggio la piazza davanti alla Cattedrale si presenta gremita di persone che non vedono l’ora di ascoltare i loro cantanti preferiti e ballare a ritmo delle canzoni che amano. Già alle 7 del mattino c’era una lunga fila in attesa di poter prendere posto. Nei video pubblicati sui social si potevano vedere moltissimi ragazzi e ragazze accampati sull’asfalto in balia del caldissimo sole estivo per guadagnare una postazione vicino al palco. Ma, nonostante l’afa, la giornata è trascorsa tra una prova e l'altra degli artisti che si esibiranno stasera.

I partecipanti hanno iniziato ad accede alla piazza dalle 10, ma il numero previsto è contingentato e l’area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo. Il Prefetto e il Questore di Milano hanno infatti messo a punto tutte le regole per u’nefficiente gestione dell’ordine pubblico. E’ comunque prevista l’installazione di un maxischermo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo.

Le fermate della metropolitana “Duomo” della linea Rossa e della linea Gialla sono state chiuse. Mentre, le linee M1 e M3 saranno potenziate, la prima dalle 20, la seconda dalle 20:30 e chiuderanno più tardi per consentire il rientro al pubblico presente in Piazza.

Love Mi (Foto Twitter comune di Milano)

Numerosi gli artisti che si alterneranno sul palco.

ACHILLE LAURO - il cantante è da poco salito sul palco dell’RDS Summer Festival a Senigallia e su quello del Tezenis Summer Festival a Rimini.

ANDREA DAMANTE – modello e dj.

ANGELINA MANGO – la figlia d’arte, è reduce dall’ultima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’, dove ha trionfato nella categoria cantanti. Si presenta con la sua hit estivaCi pensiamo domani’.

ANNA – rapper, ma anche la più giovane artista ad aver raggiunto la prima posizione della Top Singoli della FIMI grazie al suo singolo di debutto Bando.

ANNALISA – l cantante si presenta dopo il grande successo di ‘Bellissima, Mon Amour’ e della hit estiva ‘Disco Paradise,’ dove canta con Fedez e gli Articolo 31.

ARTICOLO 31/J-AX – I due cantanti si esibiranno insieme a Fedez e Annalisa.

AVA – Francesco Avallone, in arte Ava, è un cantante e producer.

BRESH – Andrea Brasi, in arte Brash, è un rapper genovese. Ha collaborato con artisti molto differenti tra loro, da Francesca Michielin a Massimo Pericolo, passando per gli Psicologi.

CANEDA – il rapper e beatmaker Caneda, pseudonimo di Raffaello Cano, ha anche pubblicato un singolo nel quale hanno preso parte Fedez e J-Ax, ma, anche, Rocco Hunt, Baby K, Emis Killa e Gemitaiz.

CAPO PLAZA – il cantante è salito alla ribalta con i singoli ‘Allenamento #2’, ‘Giovane fuoriclasse’ e ‘Non cambierò mai’.

CLARA – il 23 giugno, la cantante ha aperto il concerto di Rosalía all’ippodromo di Milano

FRANCESCA MICHIELIN – la cantante ha condiviso alcuni video del sound check dell’evento nel suo profilo Instagram, in cui prova Magnifico insieme a Fedez e alla coreografia di Giulia Stabile.

FRED DE PALMA – il cantante ha da poco presentato con Ana Mena sul palco di Battiti Live la nuova hit estiva ‘Melodia Criminal’.

GIANMARIA – il rapper e cantautore italiano è salito alla ribalta con la sua partecipazione alla quindicesima edizione di X Factor e selezionato tra i sei artisti emergenti per il 73º Festival di Sanremo.

IL PAGANTE – un gruppo musicale noto per creare singoli che ironizzano sugli stili di vita dei giovani milanesi.

LA SAD – il trio musicale formato da Theø, Plant e Fiks è noto per le sonorità punk rivisitate in chiave moderna.

LAZZA – Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini è un rapper, musicista e produttore discografico italiano. Nel 2023 ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano ‘Cenere’, classificandosi al secondo posto nella serata conclusiva.

LUIGI STRANGIS – il vincitore della ventunesima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’ e attualmente impegnato nel suo Summer Tour.

MARA SATTEI – la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano Duemilaminuti, scritto da Damiano David dei Måneskin. E sta aprendo i concerti dei Coldplay di questi giorni a San Siro.

MASSIMO PERICOLO – Massimo Pericolo, all’anagrafe Alessandro Vanetti, è un rapper.

MATTEO PAOLILLO – l’attore è celebre per il suo ruolo di Edoardo nella serie televisiva ‘Mare Fuori’.

MILES – il rapper e DJ Miles, noto anche come Young Miles, nonché pseudonimo di Nicolò Pucciarmati.

RONDODASOSA – Rondodasosa, pseudonimo di Mattia Barbieri, è un rapper italiano.

SERYO – Seryo, nome d'arte di Nicola Cavallaro, ex concorrente di The Voice France nel 2017 e di X Factor Italia nel 2019.

SPERANZA – Speranza, nome d'arte di Ugo Scicolone, è un rapper italo-francese. Nei suoi testi rappa in napoletano, francese, italiano, e dialetto zingaro.

TANANAI – Tanani, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, è il cantante di ‘Tango’, ‘Sesso occasionale’ e ‘Baby Goddman’.

TEDUA – Tedua, pseudonimo di Mario Molinari, è un rapper italiano. Ha collaborato con Fedez al singolo Sapore, contenuto nel sesto album di Fedez ‘Disumano’.

TONY EFFE – Tony Effe, conosciuto anche come Nicolò Rapisarda, è un rapper italiano ed è parte del gruppo musicale chiamato Dark Polo Gang.

VILLABANKS – il rapper italiano VillaBanks, nel 2019 ha autopubblicato l'album di debutto ‘Non lo so’.