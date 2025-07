Lazza e la sua prima volta a San Siro

Milano – Lazza in concerto a San Siro. Appuntamento per il primo live del cantante milanese al Meazza mercoledì 9 luglio con inizio show alle 20:30. San Siro è molto più di uno stadio: per Lazza è un sogno coltivato da sempre, simbolo di un legame indissolubile tra le sue passioni e la sua città.

Con Locura opera N.1 lo scorso settembre ci si è portato vicinissimo, esibendosi con l'Orchestra Sinfonica di Milano alle porte dello Stadio con uno spettacolo. Sempre gli spalti di San Siro, qualche mese dopo, avevano fatto da set al video di OuverFOURe firmato da LateMilk. Ora quel sogno è diventato realtà. Sotto il cielo del Meazza ripercorrerà la sua storia in musica, con una setlist che pescherà a piene mani da ciascuno dei suoi 4 album in studio e un'immersione nell'universo sonoro di Locura jam + opera, la nuova versione dell'album 4 Volte Disco di Platino locura (Island Records) pubblicata il mese scorso.

Un punto di partenza o un punto di arrivo? “Potrebbe sembrare un punto d’arrivo, perché San Siro è San Siro, è il sogno di qualsiasi artista, specialmente quando sei nato e cresciuto a Milano. Ma per me è solo un inizio. È come se si aprisse una nuova fase, un altro livello, anche a livello mentale. Dopo tutto quello che ho fatto in questi anni, era inevitabile porsi la domanda ‘e adesso?’. Ecco, adesso inizia un’altra storia, con una consapevolezza diversa e una visione ancora più ampia. Non ho mai voluto che qualcosa suonasse come ‘ok, ce l’ho fatta e mi fermo’. San Siro è un grande riconoscimento, ma non un traguardo, la giusta spinta per continuare a fare sempre di meglio e a dare il 110 per cento" ha detto in una intervista a Il Giorno.

Dopo Lignano Sabbiadoro (UD) il 5 luglio @ Stadio Teghil, il LOCURA SUMMER TOUR 2025 farà tappa nei principali festival dell’estate italiana toccando: Servigliano (FM), il 12 luglio @ No Sound Fest; Roma, il 13 luglio @ Rock in Roma; Genova, il 16 luglio @ Arena del Mare; Catania, il 19 luglio @ Wave Summer Music 2025; Salerno, il 24 luglio @ Salernosounds; Cosenza, il 26 luglio @ Summer Arena; Lecce, l’8 agosto @ Oversound Music Festival; Cinquale (MS), il 10 agosto @ Vibes Summer Festival; Riccione (RN), il 13 agosto @ Versus Festival; Olbia (SS), il 15 agosto @ Red Valley Festival.