Tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è davvero finita? Lei sarebbe “arrabbiata nera”

Milano, 13 maggio 2025 – Se una storia di pochi mesi colleziona diverse presunte crisi, come pare essere accaduto tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, gli auspici non sono dei migliori. Sia che le crisi fossero vere o solo gossip. Ma questa volta sembra che il capolinea sia stato raggiunto davvero. Secondo un’indiscrezione del sito MowMag, infatti, l’imprenditrice digitale e il rampollo di una delle famiglie imprenditoriali più ricche d’Italia si sarebbero allontanati in modo irreparabile. Di più, Chiara sarebbe “più che nera, incazzata come poche volte l'hanno vista prima”. A riprova del momento no ci sarebbe il fatto che l’influencer ha festeggiato il suo 38esimo compleanno insieme a famiglia e amici in una villa in Costa Azzurra (che, peraltro è una sponsorizzazione, a riprova del fatto che Ferragni non sarebbe più “radioattiva” per gli sponsor a causa dello scandalo del pandoro) ma senza il fidanzato.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera allo scoperto (foto Oggi)

Il quale, c’è da dire, finora ha sempre evitato abbastanza accuratamente di farsi vedere insieme a lei, condizione che pare fosse stata richiesta dalla famiglia, Tronchetti Provera, poco incline al gossip. Però finora qualche foto paparazzata o pubblicata sui social di qualcun altro era sempre apparsa, a provare che la relazione c’era, in silenzio, ma c’era. Questa volta niente di niente. Anzi, il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia ha dichiarato di aver visto, nelle stesse ore di festeggiamenti, francesi, Tronchetti Provera a Milano.

Come detto, i due hannpo provato a tenere un profilo basso in questi mesi, ma le prime tensioni sarebbero emerse quasi subito, complice qualche dissapore con la famiglia di lui: sarebbe stata la madre di lui, in particolare, a non apprezzare la dimensione pubblica della relazione, tanto che la famiglia di ereditieri avrebbe imposto all'influencer ben due divieti: no foto condivise sui social e no interviste in cui Ferragni si espone sul suo rapporto con Provera. Nonostante un tentativo di riavvicinamento a metà aprile, la loro distanza già nella giornata del Primo Maggio ha alimentato le voci di distanza, così come l'assenza di Tronchetti Provera al compleanno di Chiara.

Secondo MowMAg “Chiara Ferragni avrebbe scelto di chiudere la porta, stavolta senza lasciare spazio a fraintendimenti”. Domani usciranno “per caso” nuove foto a smentire la notizia o siamo davvero ai titoli di coda? Chi vivrà vedrà.