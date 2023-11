Chiara Ferragni ha un cinema privato nel suo nuovo attico a Milano: foto e reazioni

Dopo le anticipazioni sulla nuovo attico di Chiara Ferragni e Fedez nel quartiere Citylife di Milano, spunta un nuovo dettaglio di lusso: all’interno della casa ci sarà una vera e propria sala cinema. Otto grandi poltrone-lettino ricoperte di velluto, con pareti, tendaggi e fodere rosse come vuole la migliore tradizione cinematografica. Nella foto della nuova stanza pubblicata da Ferragni si vedono sono lei, la madre Marina e i figli Leone e Vittoria.

Nella didascalia, Chiara ha scritto (traduciamo dall’inglese): “Vittoria sta già provando tutti i mobili. La prima stanza sarà la sala cinema❤️”. Appena sotto, il post ha già migliaia di commenti, dagli ironici “Vi prego adottatemi” e “Sembra la stanza rossa di 50 sfumature” ai più entusiasti “Che meraviglia” e “Spero tu voglia farci vedere questo splendore di casa”.

La casa, nel suo complesso, è ricca di marmi di lusso e decorazioni moderne, in un condominio con giardini, palestra e piscina. Come di consueto, non mancano i più critici: “C’è gente che muore di fame in questi giorni, famiglie e paesi distrutti dal maltempo e tu vai a postare foto della tua lussuosa casa” oppure “Mentre muoiono bambini a Gaza, certi post infastidiscono di brutto”.