Uova di Pasqua 2024, le più desiderate? Bianche o al pistacchio. Ecco chi ha preso il posto dei Ferragnez

Pasqua che viene, uovo di cioccolato che si cerca. Se negli ultimi due anni tra le più gettonate c’erano quelle dei Ferragnez: centinaia le ricerche nel 2022, con numeri addirittura addoppiati nel 2023. Quest'anno le ricerche on line per le uova brandizzate Chiara Ferragni sono pari a zero, mentre sono in calo quelle firmate Fedez. D’altronde, dopo il caso Balocco, le uova con la carta rosa e l’occhione dell’influencer sono sparite dal mercato.

Secondo quanto emerge da un’analisi del portale QualeScegliere.it, a conquistare una importante fetta di mercato lasciata libera dalla coppia sono le uova ispirate alla nota fiction tv 'Mare Fuori', le inossidabili Kinder a marchio Ferrero e la qualità assicurata delle produzioni di Ernst Knam, uno dei mastri cioccolatieri più famosi d'Italia, che quest’anno si è sbizzarrito con una serie di produzioni originalissime, nel gusto e nella forma.

Tra i gusti, più ricercate sono le uova al cioccolato bianco e quelle al pistacchio, con qualche variante del tutto insolita e, se vogliamo, un po’ esotica come la variante al cocco. Ma i più quest’anno sembrano puntare sulla qualità con l'uovo di Knam, nella variante bianco con arachidi e pistacchi. Sembra che, carta a parte, gli italiani preferiscano affidarsi alle serie del cuore o alla qualità certificata.