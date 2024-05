Concerto Radio Italia 2024 a Milano: piazza Duomo balla. Aspettando il tormentone

Milano – E festa sia. “Radio Italia - Il Concerto” è pronto a far ballare domani sera piazza Duomo confidando nella benevolenza del cielo. Serata umida su Milano, dice infatti il meteo, ma indimenticabile, assicura un cast messo assieme dall’emittente di sola musica italiana pescando a piene mani dall’hit-parade. In scena, accompagnati per tre brani ciascuno dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, Annalisa, Emma, Geolier, Mahmood, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Gianna Nannini, Ultimo, Noemi, Ghali, The Kolors e quella Angelina Mango appena rientrata dalla Svezia dopo l’overdose di flash e lustrini dell’Eurovision.

Dieci protagonisti su dodici (Nannini inclusa) arrivano surfando l’onda lunga dell’ultimo Festival di Sanremo pronti, dopo aver monopolizzato le classifiche primaverili, a mettere il sigillo pure su quelle estive. È il caso di Geolier, in società con Ultimo nella programmatissima “L’ultima poesia”, anche se le novità da spiaggia e ombrellone quest’anno sembrano farsi un po’ attendere. Colpa forse di un Sanremo trasformato da canzoni come “Apnea”, “Sinceramente” o “Un ragazzo e una ragazza” in un Festival(bar) fuori stagione.

Sigla di Saturnino, bassista tra gli altri di Jovanotti, e presentazioni di Paoletta, Mauro Marino, Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Manola Moslehi, gli speaker dell’emittente. Sarà allestita pure una Terrazza Radio Italia su cui Luca Ward introdurrà ogni singolo artista leggendone un profilo scritto ad hoc. Insomma, una corazzata dell’intrattenimento ad alto volume per far dimenare la piazza e tenere il resto del Paese incollato al video e alla radio.

Il precedente , d’altronde, è impegnativo, visto che sono stati oltre quindici milioni i fruitori dello show nel 2023 tra Milano e Palermo davanti alla tv e sui social (quest’anno si replica, invece, in piazza del Plebiscito a Napoli il 27 giugno con un altro cast). Oltre che su Radio Italia e Radio Italia Tv, la maratona verrà trasmessa su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, ma anche sulle app ufficiali di Radio Italia e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.