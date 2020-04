Milano, 15 aprile 2020 - Una parola al giorno per trenta giorni, un mese di riflessioni e pensieri che andranno a costruire una "letteratura del ricordo". È l’invito che Massimiliano Finazzer Flory, regista e attore teatrale, lancia ai lettori in collaborazione con Il Giorno. Il drammaturgo propone una parola di stretta attualità legata al Covid-19, invitando i lettori a scrivere un breve pensiero (600-700 battute) in merito. Le riflessioni, da inviare all’indirizzo mail redazione.internet@ilgiorno.net, saranno pubblicate online e contribuiranno a costruire una memoria collettiva di com’erano la Lombardia e l’Italia ai tempi del coronavirus, accanto ai contributi che di giorno in giorno manderanno alcuni personaggi della cultura e dello spettacolo.

La parola odierna è ASSENZA. Fino ad ora hanno scritto per noi:Giorgio Armani, Andrea Bocelli, Salvatore Veca, Ornella Vanoni, Dan Peterson, Antonella Boralevi, Quirino Principe, Gabriele Lavia, Laura Valente, Maria Rita Parsi, Gianni Canova, Gianni Quillico, Silvia Pascale, Stefano Bruno Galli, Edoardo Zanon, Fabio Scotto, Gilda Bojardi, Ico Migliore, Marconcini Alberto, Roberta Pelachin, Rosario Pavia, Ettore Messina, Giovanni Gastel, Edoardo Boncinelli, Giulia Carli, Pino Farinotti, Stefano Boldorini, Alberto Mattioli, Alberto Uva, Alessandra Miorin, Roberto Cacciapaglia, Sabrina Sigon, Angelo Argento, Anna Maria Cisint, Ilaria Guidantoni, Ivano Giulio Parasacco, Lavinia Colonna Preti, Letizia Moratti, Massimo G. Cerutti, Paolo Del Brocco, Pierluigi Biondi, Jacopo Rampini, Roberto Zecchino, Carlo Robiglio, Salvatore Carrubba, Corrado Sforza Fogliani, Giulio Giorello, Lorenzo Maggi, Alessandro Daniele, Alberto Mingardi, Monica Stefinlongo, Cesare Balbo, Elena D'Incerti, Giuseppe Mojana, Giulia Malaspina, Marco Nereo Rotelli, Michela Lucenti, Silvano Petrosino, Alessandra Marzari, Ariane, Deborah Cocco, Filippo Del Corno, Michele, Alessandro Pancotti, Maria Giulia Comolli, Franco Masanti, Alessandro Gabrielli, Girolamo Sirchia, Santo Rullo, Alessandro Daniele, Dori Ghezzi, Katia da Ros, Antonio Francesco Pollice, Maria Pia Ciaccio, Red Canzian, Cristina Veronese, Barbara Dei Rossi, Paolo Coppo, Carolina Labadini Mosti, Spartaco Rizzo, Roberta Usardi, Claudio Formisano, Roberto Rinaldi, Alberto Marconcini, Ilaria Massi, Giuseppe, studente di filosofia all'università Vita-Salute San Raffaele, Cristina Settanni, Cristina Salvador, Carmen, Alex Salmini, Eugenio Astorino Tutoli, Sofia Aloi, Lory, Cristina Barletta, Rosanna Calò, Graziano Camanzi, Raffaella, Miriam Merlo, Clara Canna, Riccardo, Fabrizio Gramigni, Luciano Vacca, Giorgio Piccaia, Elio Franzini

L'assenza è generalmente considerata una parola foriera di negatività, tuttavia per comprendere l'importanza di qualcosa spesso bisogna rimanerne lontani. Perché è l'assenza ciò che ci permette di misurare il reale valore della presenza. In questo senso, l'assenza di contatti umani può diventare utile. Sicuramente, l'assenza di visitatori per una città come Vinci, che vive soprattutto di turismo, è un fattore il nostro patrimonio culturale, affinché una volta superata l'emergenza ci si impegni ancora di più in favore della sua salvaguardia e valorizzazione.

Giuseppe Torchia, Sindaco di Vinci

L’assenza è un vuoto, ben oltre la semplice mancanza, perché è la mancanza di chi o di quello che dovrebbe esserci o essere abitualmente. In psichiatria è uno stato di alterazione, uno stato, di solito temporaneo, nel quale non si è presenti a se stessi, uno stato alterato, offuscato della coscienza. Se l’altro non è presente, ne sentiamo la mancanza; se è assente ne chiediamo la presenza, lo reclamiamo e lo rimproveriamo per non essere al nostro fianco. Così è per lo Stato e per tutto quello dal quale ci aspettiamo risposte. Ora c’è l’assenza degli altri, una separazione che ci getta nello sconforto perché quell’assenza

diventa una presenza ossessiva, inaccettabile, ché ci riduce a monadi, privi perfino di noi stessi. E nulla può colmarla, né sublimarla.

Ilaria Guidantoni, giornalista e scrittrice del Mediterraneo

Mi chiedo per quanto tempo ancora riusciremo a fare a meno di quella magia che risponde al nome Cinema. Il grande schermo, le luci che lentamente si spengono, il silenzio in sala, il film che inizia... Sempre un mondo diverso, popolato da uomini e donne, sentimenti e passioni, tragedie e commedie. A volte una lacrima o una risata, un’emozione o un sussulto nascosto nel buio. L’umanità esce dallo schermo e scende tra di noi spettatori coinvolgendoci, attirandoci e ammaliandoci. Per quanto tempo ancora durerà questa assenza? Ho paura che il perdurare della chiusura dei cinema impoverisca tutti noi, finendo per inaridire le nostre menti e i nostri cuori.

Domenico Dinoia, Presidente FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) Cinema Palestrina di Milano

