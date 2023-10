Club Dogo, tre concerti solo a Milano: le date ufficiali e i biglietti

Adesso ci sono anche le date: Gue Pequeno, Don Joe e Jake la Furia tornano davvero. I Club Dogo devono tanto a Milano e Milano - e la scena rap e hip hop italiana intera - deve tanto ai Club Dogo. Per questo motivo i tre simboli di un modo di fare musica che ha fatto scuola tornano con tre date - anche qui la simbologia numerica non sembra casuale - dal vivo.

Gue, Jake la Furia e Don Joe hanno annunciato la loro reunion come Club Dogo solo qualche giorno fa con un video che ha trasformato Milano in Gotham City. Video nel quale ad essere protagonisti sono l'attore Claudio Santamaria e il sindaco di Milano Beppe Sala. Il video era stato anticipato dalla comparsa di una serie di manifesti con il logo del gruppo in diverse zone della città. E l’attesa per il loro ritorno dal vivo sul palco aveva cominciato a salire.

Ora ecco l’ufficialità: i Club Dogo suoneranno sul palco insieme dopo diversi anni. E lo faranno solo nella loro città e solo per la loro città: Milano. Sono tre le date annunciate da Gue, Jake la Furia e Don Joe su Instagram: il 10 marzo, l’11 marzo e il 14 marzo 2024 sul palco del Mediolanum Forum di Assago. I biglietti sono disponibili dalle 14 di mercoledì 25 ottobre.