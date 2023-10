Il sindaco Sala in versione dark nel nuovo video dei Club Dogo

Un nuovo profilo Instagram, teloni apparsi in numerose strade di Milano. Due indizi. Che fanno una prova, palesatasi via teaser video poco dopo l’ora di pranzo di ieri. I Club Dogo, combo milanese di culto nell’hip-hop italiano di inizio anni 2000, stanno per tornare.

Una reunion di cui già si era ventilato, ora divenuta realtà per la gioia dei numerosi fan. Lo hanno annunciato con una campagna partita ieri, in rete ma anche sulla strada, terreno di condivisione di esperienze per il popolo del rap.

Sul nuovo profilo Instagram, che ha già raccolto più di 200mila follower – destinati ad aumentare nelle prossime ore – è stato pubblicato il video di una Milano by night in stile Gotham City, segnato dalla partecipazione di due ospiti speciali. Si tratta dell’attore Claudio Santamaria – che, guarda caso, prestò la sua voce per doppiare Batman, nella recente saga di film dedicati al Cavaliere Oscuro – e del sindaco di Milano Beppe Sala.

A fare da sponda alla promozione in rete ci sono gli striscioni con il logo del cane a tre teste, a simboleggiare i componenti del gruppo Jake La Furia e Guè (voci) e Don Joe (basi), e la frase “Club Dogo is for the people“. I banner sono comparsi in vari punti strategici di Milano.