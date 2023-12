I Club Dogo tornano con un nuovo album: “Il sogno di ogni zanza si è avverato”

Avevano annunciato il loro ritorno in grande stile. Un breve cortometraggio in una Milano a tinte noir con la partecipazione dell’attore Claudio Santamaria e del primo cittadino della città, il sindaco Beppe Sala. I due, su un tetto, proiettavano nel cielo milanese il simbolo dei Club Dogo (una citazione al bat-segnale che a Gotham preannunciava l’arrivo del Cavaliere Oscuro).

Sono passati poco più di tre mesi da quel 7 settembre che ha stravolto la scena del rap italiano, con il ritorno annunciato di uno dei collettivi che ha segnato di più le correnti nostrane di questo genere musicale, i Club Dogo. Da quel giorno sono stati fatti 8 soldi out per altrettante date al Forum di Assago (unico palcoscenico nel mondo che vivrà la reunion dei Dogo) e commercializzato tutto il nuovo merchandising. In tutto questo periodo però tra i fan e gli appassionati ha tenuto banco una sola domanda: il tour annunciato era il preludio di un nuovo album o ai concerti Gue, Jake la Furia e Don Joe si sarebbero limitati a riprodurre gli intramontabili successi di inizio carriera?

Un frame dal video che annuncia il nuovo album dei Club Dogo

La risposta è arrivata soltanto oggi, intorno alle 14, quando sul profilo Instagram del collettivo rap è comparso un video. Ad accompagnarlo una breve caption: “Il sogno di ogni zanza si è avverato” e poi un semplice appuntamento “Domani ore 14”. Se ci fossero stati ancora dubbi, il contenuto del video li spazza via tutti. Prima delle immagini che raccontano le giornate in cui Guè, Jake e Don Joe si sono ritrovati per fare nuova musica insieme un breve testo bianco su sfondo nero: “A marzo 2023 Joe, Jake e Guè hanno deciso di rivedersi per tornare a fare musica insieme. Si sono ritrovati in gran segreto in alcuni appartamenti di Milano per ritrovare lo spirito degli inizi”. Concetto che emerge anche dalle parole del beatmaker, Don Joe, che commenta: “I ragazzi li ho visti bene. Ci eravamo incontrati già diverse volte, però sai, questa cosa di rincontrarsi per scrivere è una cosa totalmente diversa”. Il video in poche ore su Instagram ha raccimolato 150mila “mi piace” e quasi 4mila commenti.

Affermazioni e indizi dunque fugano ogni dubbio: martedì 12 novembre, a 9 anni dall’ultimo lavoro (“Non siamo più quelli di Mi fist”), uscirà un nuovo album dei Club Dogo. Non resta che mettersi comodi e ascoltare.