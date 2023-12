Milano, Calcutta live al Forum d’Assago. Orari, scaletta e come arrivare

Milano, 18 dicembre 2023 – Dopo Padova e Torino, è giunto il momento di Milano, o meglio del Forum d’Assago. Stasera, lunedì 18 e domani, martedì 19 dicembre, Calcutta presenterà il suo ultimo album e i suoi brani più celebri al pubblico di Milano, che si preannuncia già euforico per il ritorno sul palco dell’artista di Latina. I biglietti del tour Relax infatti sono stati bruciati in poche ore dalla loro uscita. Sold out ben 10 live di quelli annunciati da Calcutta, che, al momento della messa in vendita dei biglietti, a maggio, ancora non aveva pubblicato l’ultimo album (uscito l’11 ottobre). Quella dei fan è stata quindi a una scelta a “scatola chiusa”. Legata a una grande ammirazione per l’artista che negli anni ha riscosso sempre più consensi, non solo come cantante ma anche come autore e compositore.

Le nuove hit e i brani del passato

Stasera al Forum è tutto pronto: la scaletta sarà presumibilmente quella presentata le settimane scorse sui palchi di tutt’Italia, una combinazione delle nuove hit di “Relax”, come “Due minuti”, “Loneliness” e “Tutti”, fino ai classici che l’hanno reso famoso, scelti da “Mainstream” (2015) e da “Evergreen” (2018). Dopo un primo lavoro del 2012, Edoardo D’Erme, 34 anni, è arrivato sotto i riflettori nazionali grazie a “Mainstream”, dove i singoli come “Gaetano”, “Del verde” e “Frosinone” hanno fatto conoscere al pubblico italiano un artista capace di mescolare ironia e profondità, raccontando gesti e storie quotidiane contraddistinte da una certa sensibilità. E così “Evergreen” è stato atteso con ancora più curiosità dai fan, che negli anni sono andati via via aumentando, grazie alla bravura dell’artista di Latina di coinvolgere generazioni diverse tra loro. Non solo: Calcutta è apprezzato anche dai colleghi del mondo indie e pop per la sua scrittura, che in tanti hanno richiesto per le loro canzoni. Porta la sua firma “Se piovesse il tuo nome”, interpretato da Elisa, “Io non abito al mare” cantata da Francesca Michielin. Inoltre Calcutta ha anche composto “Milano intorno” cantata da J-Ax e Fedez e raccolta nell’album “Comunisti col rolex” del 2017.

Probabile scaletta

Coro Due minuti Cosa mi manchi a fare Controtempo Orgasmo Milano Limonata Kiwi Loneliness Giro con te Hübner Ghiaccioli Intermezzo 3 Le barche Oroscopo Sorriso (Milano Dateo) Gaetano Preoccuparmi Frosinone Del verde SSD

Allegria Paracetamolo Pesto Tutti

Orari, scaletta e mezzi di trasporto

Microfoni accesi dalle 21, quando comincerà l’esibizione, per la prima delle due serate in cui Calcutta incontra il pubblico di Milano. Inizialmente doveva concludersi con la serata di domani, martedì 19 dicembre, il tour invernale che l’ha portato nei palazzetti del Paese ma a causa del foirfait di Napoli, il cantante ha annunciato di concludere i concerti il 22 dicembre, proprio al Palapartenope di Napoli. Il 12 dicembre infatti Calcutta non si era esibito a causa di una forte influenza che l’aveva costretto a cancellare il concerto in programma: dopo pochi giorni l’annuncio di averlo posticipato al 22 dicembre (i biglietti comprati per il 12/12 valgono anche per il 22/12).

Come raggiungere il Mediolanum Forum:

- metropolitana: prendere la linea verde che collega direttamente le stazioni ferroviarie al Mediolanum, raggiunto dalla fermata M2 Assago - Milanofiori Forum.

- dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate: prendere autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale) e da lì prendere la metropolitana, linea verde verso Assago – Milanofiori Forum.

- il Mediolanum Forum si raggiunge velocemente anche con il tratto iniziale dell'autostrada Milano-Genova (tratto senza pedaggio). Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.