I film d’autore e l’energia della musica live

L’energia del funk e la potenza del rock, la musica da ballare e le sonorità elettroniche, oltre ai capolavori recenti del cinema. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana del Bloom, senza fermarsi neppure nei giorni natalizi. Accanto agli appuntamenti dedicati ai film d’autore, con la proiezione mercoledì de “Il male non esiste“ di Ryusuke Hamaguchi e giovedì de “Il maestro giardiniere - Master Gardener“ di Paul Shrader e di “C’è ancora domani“ di Paola Cortellesi, dal venerdì si accenderanno gli amplificatori del palco di via Curiel, con una serata a tutto rock e un triplo concerto di grande potenza sonora: dalle 22 si alterneranno live gli Out of Project con il loro furioso mix di rock e hardcore; i Black Banana, ovvero speed hard-rock che guarda a band come i Foo Fighters e i Queens of the Stone Age; i piemontesi Flying Disk, che si muovono tra heavy rock, stoner e noise. Biglietto d’ingresso 5 euro. Sabato alle 21.30 si cambierà completamente genere con il ritorno al centro multiculturale mezzaghese della band bergamasca dei Funky Lemonade. Il gruppo si muove con ironia ed energia tra groove funk, ispirazione soul, melodie pop e ascendenze r’n’b. Il tutto tenendo sempre comunque la barra ben fissa sul funky. Alle spalle ha già l’Ep “Funkcedonia“ e gli album “Voulez-vous cachet? (avec moi)“ e “Per ridere“. Biglietto d’ingresso 5 euro. Sempre sabato, al termine del concerto, spazio dalle 23.30 e fino a notte fonda alla rassegna “Spicecore“, con l’evento dal titolo “Rave Solstice“: danza, live performance e creatività si fonderanno guidati in consolle dai dj-set di Gaia Barella e del dj e producer Bptsm. Biglietto d’ingresso 10 euro. Domenica, alla vigilia di Natale, la musica si fermerà e lascerà il posto al grande cinema, col Bloom regolarmente aperto per proiettare alle 20.30 “Il maestro giardiniere“ di Paul Shrader, acclamato al festival di Venezia l’anno passato in occasione della consegna del Leone d’Oro alla carriera al celebre regista statunitense. Biglietto d’ingresso 7 euro, ridotto a 5 euro per gli over 65 e a 4 euro per i ragazzi under 26.

Il Bloom sarà operativo anche la sera di Natale, lunedì, dalle 22.30 con l’evento “Vinyls Post Christmas“: il dj e producer Esok e la crew di Brianza Alcol Team proporranno una selezione di musica elettronica su vinile, spaziando, nel caso di Esok, dalla disco all’acid, dalla techno alla jungle, in un continuo crescere dei bpm, i battiti per minuto. Ai dj del Brianza Alcol Team toccherà invece passare dalla techno alla jungle alla psytrance, mescolando generi e stili musicali apparentemente lontani fra loro. Ingresso libero.

Fabio Luongo