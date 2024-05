Bruce Springsteen: saltano i concerti di Milano a San Siro. Problemi alla voce per il Boss

Milano – Niente da fare: Bruce Springsteen e la E Street Band hanno deciso di rinviare i due attesissimi concerti di Milano, dopo che era saltata la data di ieri a Marsiglia per problemi di voce del "Boss". Ulteriori accertamenti sanitari hanno infatti portato i medici a stabilire uno stop dei concerti per i prossimi dieci giorni. Saltano quindi le date del 28 maggio a Praga e i due show dell'1 e 3 giugno previsti allo stadio Meazza di Milano San Siro. Il rocker nato per correre era infatti atteso a Milano per l’ottava (e nona) volta della sua carriera con formula, quella del doppio show, scelta pure nel 2016 in occasione dell’ultima visita.

I biglietti già acquistati resteranno validi per i nuovi concerti a Milano. Coloro che desiderano ottenere un rimborso per i concerti di Milano potranno inoltrare la richiesta al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l'acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet, a partire da mercoledì 29 maggio ed entro e non oltre il 20 luglio.

La notizia del rinvio delle due date milanesi è stata accolta con comprensibile dispiacere dai tantissimi fan del “Boss”. Un gruppo di “fedelissimi” si era perfino mobilitato per accogliere la star statunitense con una speciale coreografia. E sebbene il Meazza sia abituato a questo genere di spettacolo durante i derby cittadini tra Inter e Milan, questa idea rappresentava un vero e proprio inedito per uno show musicale. Nonostante la delusione momentanea è certo che l’entusiasmo degli appassionati del “Boss” resterà intatto e pronto a esplodere durante le nuove date (che dovrebbero essere fissate in tempi brevi).

"Bruce si sta riprendendo bene - si legge ancora su Instagram -, lui e la E Street Band non vedono l'ora di riprendere il loro tour europeo di grande successo negli stadi il 12 giugno a Madrid, presso il magnifico Civitas Metropolitan".