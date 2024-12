Brian Jagde diventa papà, Luciano Ganci sarà Don Alvaro alla Scala: chi è il tenore-ingegnere

Milano, 13 dicembre 2024 – E tre. Nuova sostituzione nel ruolo di Don Alvaro nell’opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, con la quale si è inaugurata la stagione lirica della Scala. Il tenore americano Brian Jagde, chiamato all’ultimo minuto per sostituire il designato Jonas Kaufmann per la Prima del 7 dicembre, ha dovuto lasciare Milano oggi, venerdì 13 dicembre, per la nascita del suo primo figlio.

Il Teatro alla Scala, "sebbene dispiaciuto della sua assenza, augura ogni felicità a lui e alla sua famiglia" e dà il benvenuto a Luciano Ganci che sosterrà la parte di Alvaro questa sera. Jagde, seppur quasi “catapultato” sul palcoscenico per il forfait di Kaufmann a causa di motivi familiari, aveva riscosso l’apprezzamento di tutta la platea per la sua performance.

Chi è il sostituto

Luciano Ganci, classe 1982, romano, inizia la sua attività da tenore nel 2009, dopo esperienze come organista (anche in occasione del Giubileo, in alcune funzioni celebrate da papa Giovanni Paolo II), ma anche nei campi della cinematografia e del teatro. Ha avuto ruoli da protagonista ne La traviata, Madama Butterfly, La bohème, Cavalleria rusticana.

Fino al 2012 ha alternato le attività di tenore e ingegnere, lasciando quest’ultima quando la sua carriera nell’opera lirica è definitivamente decollata. In questi oltre dieci anni ha calcato i palchi di teatri noti come la Scala, il teatro di San Carlo, le arene di Verona e Macerata in Italia, il NCPA a Pechino, il Bolshoi e il Mariinskij in Russia, il Gran teatre del Liceu a Barcellona, la Staatsoper di Vienna e di Monaco di Baviera. Sposato nel 2017, ha quattro figli.