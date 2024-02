Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati? Gli indizi social e la parole di Corona

Milano – Non che ci si aspettasse un finale molto diverso, ma dopo così poco tempo… è una sorpresa. Tra Belen Rodriguez e l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni sarebbe già finito l’amore. Che non ha avuto neanche il tempo di iniziare: risale solo a ottobre l’annuncio del trasloco a casa dello storico amico diventato fidanzato; a metà novembre il post con l’anello di fidanzamento. Hanno fatto in tempo a mangiare il panettone ma non le chiacchiere, perché già da settimane il profilo social di Belen è tutto un fiorire di allusioni, alla maniera dei boomer che lanciano frecciatine tramite social.

Basti pensare al post dell’11 gennaio in cui la showgirl, bevendo mate, annuncia: “RESET Alla ricerca della serenità, quanta strada devo ancora fare! piano piano si va lontano! RESET”.

Impossibile non notare che gli ultimi contenuti social vedano latitare Lorenzoni, che pure viene descritto come riservato e schivo. Gli ultimi post e le ultime stories sono dedicate ai figli Santiago e Luna Marì. Poi canzoni e frasi motivazionali. Ma del compagno (o ex?) più neanche l’ombra.

A togliere il dubbio sulla fine della storia d’amore con Belen, arrivano le indiscrezioni di Novella 2000 e il solito Fabrizio Corona tramite Dillinger News: “Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa”.