Da Borriello a Elio Lorenzoni: tutti gli amori di Belen Rodriguez

Milano – L’ultimo post sui social è una pubblicità in compagnia del figlio Santiago e risale al 2 ottobre. Poi nulla. Nell’ultimo periodo Belen Rodriguez ha scelto la strada del low profile, con pochissime apparizioni su Instagram, men che meno alle serate mondane. C’è chi la vuole poco in forma e chi invece spiega la sparizione con un trasferimento a Brescia per amore di Elio Lorenzoni. Quale che sia la verità, resta il fatto che la showgirl argentina riesce a far parlare di sé anche con l’assenza. Merito di una narrazione che, volente o nolente, l’ha vista regina dei gossip con i suoi mille ritorni di fiamma con Stefano De Martino, con gli altri amori vissuti sempre intensamente, con l’arrivo di una seconda figlia poco prima della crisi con Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez e Marco Borriello si conoscono quando lei ha appena 19 anni ed è in Italia da pochi mesi. Lui di anni ne aveva 22. Alla fine staranno insieme quattro anni, dal 2004 al 2008. La storia finisce in modo turbolento dopo la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi e il presunto flirt con Rossano Rubicondi.

Nel 2009 l’incontro con Fabrizio Corona e l’inizio di una storia appassionata e, anche qui, tormentata. Lui era reduce dal divorzio con Nina Moric. La loro relazione dura tre anni, tra colpi di scena, tira e molla, un aborto, tante finte paparazzate e i guai giudiziari di Corona.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Più tormentata della storia con Corona, c’è quella con il ballerino napoletano Stefano De Martino. I due si conoscono nel 2012 negli studi di Maria De Filippi. Il colpo di fulmine è immediato: lei lascia Corona, lui lascia Emma Marrone. Inizia una storia d’amore infinita (forse). Il 20 settembre 2013 le nozze, nell'aprile dell'anno successivo nasce Santiago. Ma nel 2015, sotto Natale, succede qualcosa e la coppia annuncia la separazione. Poi ci saranno altre storie con Iannone e Spinalbese (vedi sotto!) e altri due (per ora) ritorni di fiamma. Il primo nel 2019, che dura ben poco: complice il lockdown causato dalla pandemia, la coppia si separa di nuovo. Il secondo riavvicinamento nell’aprile 2022. Ma dura poco anche quello.

Dopo la prima separazione da De Martino, nel cuore della showgirl fa breccia il motociclista Andrea Iannone. La relazione dura circa due anni, dal 2016 al 2018, ma lei in realtà soffriva ancora molto per De Martino e quindi la storia naufraga presto (giusto il tempo per Iannone di strasformarsi in un Corona bis grazie agli interventi estetici) ma senza rancori.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese e il post Instagram

Dopo Iannone, Belen torna con il suo grande amore De Martino ma i due non riescono a superare indenni il lockdown. Si lasciano e nell’agosto del 2020 compare al fianco della showgirl argentina il parrucchiere Antonino Spinalbese. Anche in questo caso, una storia vissuta cento all’ora, con una bimba, Luna Marì che nasce un anno dopo, nel luglio del 2021. Ma a ottobre i rapporti sono già rovinati e i due si separano. Qualche mese dopo, aprile 2022, Rodriguez e De Martino tornano a fare coppia ma non è destino neanche questa volta.

E arriviamo ai giorni nostri. Nel luglio del 2023 Belen Rodriguez si presenta al compleanno del cognato Ignazio Moser in compagnia di Elio Lorenzoni, 40 anni, imprenditore bresciano che non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo. E il gossip riparte all’impazzata. Ora pare che le cose si siano fatte serie e che l’argentina si sia trasferita a casa del fidanzato a Brescia.