Annalisa Minetti e la sorella Francesca: età, carriera, marito, figli e malattia

Annalisa e Francesca Minetti ospiti a 'Verissimo', salotto di Silvia Toffanin, oggi, domenica 28 aprile, alle 16.30, su Canale 5.

Annalisa Minetti ha 47 anni ed è nata a Rho, nel Milanese. Ha due sorelle minori: Valentina e Francesca.

A 5 anni si avvicina alla danza, disciplina che studierà e praticherà per molti anni. In particolare danza classica, che praticherà per 12 anni sotto l'insegnamento di insegnanti francesi. Nel frattempo, coltiva anche la passione per il canto. Nel 1995 si diploma in ragioneria e successivamente si laurea con 110 e lode in Scienze Motorie all’Università telematica San Raffaele di Roma.

A 18 anni, mentre studia per la patente di guida, Annalisa scopre di essere malata di retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che la porteranno gradualmente alla cecità. Infatti a 21 anni smette di vedere e a 36 perde anche la percezione delle ombre.

Nel 1994 partecipa al Karaoke di Fiorello: in quell’occasione canta ‘Un'estate italiana’.

Nel 1995, con la band Perro Negro, Annalisa tenta la partecipazione al Festival di Sanremo tramite Sanremo Giovani 1995, senza successo. Dopo questa esperienza il gruppo si scioglie, ma lei non molla e ci riprova. Nel 1997 trionfa a Sanremo Giovani con la canzone ‘L'eroe che sei tu’, cover in italiano di ‘Hero’ di Mariah Carey. Poi vince la 48esima edizione del Festival, nel 1998, con il brano ‘Senza te o con te’ (vincitrice sia per la categoria Giovani che per la categoria Campioni, che quell’anno gareggiavano insieme).

Con la vittoria di Sanremo pubblica, anche il suo album di debutto, ‘Treno blu’, disco d'oro con oltre 50 000 copie vendute in una sola settimana. Dell'album ne viene realizzata anche una versione per il mercato sudamericano dal titolo ‘Tren azul’. Intraprende una serie di concerti in tutta Italia e Sud America (soprattutto Argentina, Cile e Venezuela). In seguito torna a Sanremo altre due volte: nel 2005 in coppia con Toto Cutugno e nel 2008 sua ospite nella serata dei duetti.

Annalisa Minetti a Sanremo

Nel 1997, Annalisa partecipa a Miss Italia, vincendo la fascia Miss Azira Ragazza in Gambissime e si classifica settima. Inoltre, sempre nello stesso anno, sfila, tra l'altro, per Gattinoni durante Donna sotto le stelle; evento, promosso dalla Camera nazionale della moda italiana, svoltosi a Roma, in Piazza di Spagna che chiudeva la settimana della moda romana dell'alta moda.

Annalisa Minetti ha partecipato a Miss Italia 1997, arrivando al settimo posto. Vinse invece la fascia di Miss Azira Ragazza in Gambissime

Da sempre amante dello sport, Annalisa Minetti dal 1999 si dedica all'atletica leggera. Non solo, pratica anche ciclismo, duathlon, triathlon, nuoto, pugilato, motociclismo biposto, regata velica, canottaggio, sci, arrampicata, kickboxing, rafting e trekking. Nel 2010 stabilisce tre record nazionali: nei 1500 m, negli 800 m indoor e negli 800 m outdoor. Conquista anche la medaglia di bronzo ai Campionati europei di atletica leggera paralimpica 2012 di Londra e nel 2013 vince la medaglia d'oro ai campionati del mondo di atletica leggera paralimpica negli 800 metri. Si avvicina al mondo delle maratone nel 2013 con la Maratona di Gerusalemme e nel 2016 con la Maratona di New York. È nel 2017 alla Maratona di Roma che registra la migliore prestazione europea nella categoria T11 portando a casa l’oro. Nel 2019 disputa i campionati italiani paralimpici assoluti di atletica nei 5000 m, categoria T11, vincendo la medaglia d'oro e stabilendo il record nazionale assoluto.

Annalisa Minetti è pronta per un nuovo obiettivo: le Paralimpiadi di Parigi 2024. A raccontarlo sono i suoi profili social, dove negli ultimi mesi pubblica spesso filmati che testimoniano gli allenamenti a cui si sta sottoponendo. La sportiva vorrebbe conquistare una medaglia paralimpica nel triathlon: una disciplina che unisce corsa, nuoto e bicicletta.

Annalisa Minetti mentre si allena (Frane video Instagram)

Nel corso della sua carriera Annalisa Minetti prende parte a diversi programmi televisivi. Nel 2004 partecipa alla prima edizione di ‘Music Farm’, ma perde la sfida che l'avrebbe fatta accedere alla finale. Nel 2009 prende parte, vincendo, al programma televisivo ‘Dimmi la verità’ e l’anno dopo è impegnata ne ‘I raccomandati e ad Attenti a quei due - La sfida’. Nel 2017 arriva seconda a ‘Tale e quale show’ (partecipa anche allo spin-off Tale e quale show - Il torneo). Nel 2019 prende parte ad ‘Ora o mai più’, nella squadra di Toto Cutugno (si classifica sesta), e nel 2021 partecipa ad ‘All Together Now - La musica è cambiata’ e ‘All Together Now Kids’.

Annalisa Minetti a Tale e Quale Show

Annalisa Minetti scrive e pubblica anche quattro libri. Nel 2012 ‘Iride. Veloce come il vento’, il racconto della sua vita e del suo percorso di fede. Nel 2017 ‘Io rinasco’: attraverso le storie di tante persone, ma soprattutto attraverso se stessa, Annalisa racconta il dolore e gli errori, l'elaborazione del lutto e la forza. Nello stesso anno esce il conanetto ‘Motivazionario (collana di 12 libri). Infine, nel 2022 ‘L'ultimo carosello’, scritto insieme a Manuela Villa.

Nel 2002 si sposa con il calciatore napoletano Gennaro Esposito, da cui nel 2008, ha un figlio: Fabio Massimiliano. La coppia divorzia nel 2013. Nel 2016, Annalisa convola nuovamente a nozze con il professore e ricercatore Michele Panzarino, suo attuale marito. Nel 2018 la coppia ha avuto una bambina, Elena Francesca.

Annalisa Minetti e il marito Michele Panzarino nel giorno delle nozze

Annalisa ha due sorelle più piccole, Valentina e Francesca. Con quest’ultima c’è un legame speciale, quasi mamma-figlia, perché quando Francesca è nata, Annalisa aveva 16 anni. Entrambe, poi, sono state colpite dalla stessa malattia. La sorella maggiore, in un’intervista aveva chiarito: “Lei e non vedente come me, ma è una donna soddisfattissima e piena di vita, è una Manager, lavora all’interno di un’impresa internazionale nel marketing, quest’anno (nel 2023, ndr) si è anche sposata, ha due figlie bellissime”. E Francesca aveva sottolineato: “Annalisa è riuscita a trasmettermi la serenità di credere che tutto si possa fare”. Poi arriva la conferma dalla diretta interessata: Annalisa parteciperà alle prossime Paralimpiadi a Parigi 2024.