Amici 2024, oggi lo speciale verso il Serale: squadre, giudici, anticipazioni. Quali allievi arrivano da Milano

Milano – Tutto pronto per la fase più attesa di “Amici di Maria De Filippi”, al via sabato prossimo, 23 marzo. Oggi, in attesa del debutto in prima serata, andrà in onda 'Amici verso il Serale', uno speciale appuntamento su Canale 5 alle 14. Un’occasione per ripercorrere il percorso, tra gioie e ostacoli, dei 15 ragazzi che hanno conquistato la 'maglia oro' che dà accesso alla fase finale del talent show. Il programma è ormai giunto alla sua 23esima edizione ma non è affatto invecchiato. Un esempio? Proprio la fucina di Maria De Filippi ha lanciato l’anno scorso Angelina Mango, fresca trionfatrice di Sanremo (e rappresentante dell’Italia al prossimo Eurovision Song Contest). Non solo. Se non credete al “fenomeno Amici” è sufficiente dare un’occhiata alle classifiche che vedono tra i protagonisti proprio ex concorrenti: da Annalisa (ormai vera regina del pop italiano) ai The Kolors (che inanellano una hit dietro l’altra), solo per citarne alcuni.

Chi è arrivato al serale

Da sabato prossimo si sfideranno, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, 7 cantanti (Ayle, Holden, Lil Jolie, Martina, Mida, Petit e Sarah) e 8 ballerini (Dustin, Gaia, Giovanni, Kumo, Lucia, Marisol, Nicholas e Sofia). Quattro di loro sono legati a Milano e alla Lombardia: Kumo, Lil Jolie, Mida e Sarah. Lo speciale di domenica 17 marzo racconterà i protagonisti dello show tra impegno ed emozioni. nel viaggio più importante della loro vita.

Milano, un trampolino di lancio

Se Sarah è pavese di nascita gli altri tre talenti citati sono legati a Milano perché si sono trasferiti nel capoluogo meneghino per seguire il proprio percorso artistico. Come in passato avevano fatto ad esempio gli stessi The Kolors, che hanno sempre ricordato i loro inizi a “Le scimmie”, storico locale sui Navigli milanesi.

Anche Angelina Mango, figlia di Pino Mango e Laura Valente, è molto legata alla città , dove ha studiato e dove, oggi, vive e lavora. Il capoluogo lombardo è anche citato nel brano ‘Formiche’ ( “...ho già l'anima salda di una regina, di una regina. E Milano mi accoglie senza troppe domande, mi impone solamente l'ansia sociale...”). Tra i lombardi lanciati da “Amici” c’è anche Irama (Andrea Maria Fanti), vincitore della 17esima edizione: toscano di nascita ma brianzolo di adozione.

Kumo (ballerino)

Kumo (Tiziano) ha 22 anni è di Gaeta ma vive a Milano con due coinquilini. Ha iniziato a ballare hip-hop a 13 anni e nel frattempo studiava pianoforte al conservatorio. Dice di sé: “Sono competitivo con me stesso, la danza mi ha salvato la vita”

Lil Jolie (cantante)

Altra milanese di adozione è Lil Jolie (Angela). Ha 23 anni ed è di Caserta. È figlia unica, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica. È competitiva, soprattutto con sé stessa. Per lei cantare è un atto liberatorio, “è la cosa che mi mette in contatto con me stessa”

Mida (cantante)

Christian ha 23 anni, è nato a Caracas e vive nella provincia di Milano con la mamma. Si definisce estroverso e permaloso: “ho difficoltà a digerire le critiche”. In futuro vorrebbe cantare in spagnolo e costruire una carriera anche all’estero.

Sarah (cantante)

Ha 17 anni e vive a Vigevano con la famiglia. Si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva. “Per me cantare è una liberazione, canto tutto quello che mi passa per la testa”.

Le squadre

Come in passato i 15 allievi al serale saranno divisi in tre squadre, capitanate ciascuna da un professore di canto e da uno di ballo. Gli abbinamenti sono Lorella Cuccarini-Emanuel Lo, Alessandra Celentano-Rudy Zerbi e Anna Pettinelli-Raimondo Todaro.

Nella squadra capitanata dai due milanesi Alessadra Celentano e Rudy Zerbi ci sono: Dustin, Holden, Marisol e Petit. Per la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: Kumo, Lucia, Mida, Nicholas, Sarah e Sofia. Infine nella squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Totaro troveremo: Ayle, Gaia, Giovanni, Lil Jolie e Martina.