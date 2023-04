Angelina Mango, chi è la cantante di Amici: età, padre, fidanzato e canzoni

Milano, 8 aprile 2023 – Angelina Mango è una delle concorrenti del Serale di Amici 22, il talent condotto da Maria De Filippi. Conosciamola meglio.

Angelina Mango è nata nel 2001 a Maratea, in provincia di Potenza, ma è cresciuta a Lagonegro, in Basilicata e dal 2016 vive a Milano, dove ha frequentato e si è diplomata al liceo artistico. E' la seconda figlia del cantautore Giuseppe Mango, scomparso nel 2014 a causa di un infarto, e Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l'abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. Suo fratello Filippo, nato nel 1995, è un musicista (in particolare suona la batteria) e infatti i due si esibiscono spesso sul palco insieme.

Angelina è molto legata alla città di Milano, dove ha studiato e dove, oggi, vive e lavora. Il capoluogo lombardo è anche citato nel brano ‘Formiche’ ( “...ho già l'anima salda di una regina, di una regina. E Milano mi accoglie senza troppe domande, mi impone solamente l'ansia sociale...”). In un’intervista al Il Mattino, ha dichiarato: “Nel pezzo c’è anche Milano, la città che mi ha accolta, dove mi sono diplomata, che mi dà la possibilità che la passione diventi mestiere. E che mi regala pure nuovi affetti, nuove amicizie”.

Angelina ha iniziato ad appassionarsi di musica fin da bambina, grazie all'ambiente familiare in cui vive. Canta e suona chitarra e pianoforte. Tra le sue influenze musicali ci sono il rap italiano e americano, così come l’R&B e la musica strumentale.

Angelina ha pubblicato il suo primo album ‘Monolocale’ quando aveva 20 anni. A gennaio 2022 ha pubblicato il singolo ‘Formica’ che è diventato un successo e poco dopo è uscito ‘Walkman’, brano prodotto da Tiziano Ferro. E infine ‘Rituali’, dove ha duettato con Nashley, prodotta da Enrico Brun.

Nel 2022, Angelina ha provato a partecipare a Sanremo Giovani, è arrivata tra i finalisti ma non ha ottenuto il successo desiderato.

La 22enne ha anche avuto la possibilità di esibirsi a dei concerti: in alcuni di essi ha accompagnato papà Pino insieme al fratello Filippo, in altri ha aperto i live di artisti come Giovanni Caccamo. Si è anche esibita sul palco del primo maggio.

Lo scorso novembre, Angelina Mango ha tentato l'ingresso ad ‘Amici’ e lo ha fatto con il supporto sia di Arisa che di Lorella Cuccarini. Dopo essersi esibita con ‘Something’, ha presentato il suo inedito ‘Voglia di vivere’, tra i singoli più apprezzati con oltre 3 milioni e mezzo di stream. Un brano che racconta la maturità professionale della 22enne e che parla appunto della voglia di vivere, sebbene lo faccia attraversando le incertezze quotidiane in modo scanzonato. Lo scorso 12 marzo, oltre alla presentazione del nuovo inedito ‘Mani vuote’, ha conquistato una maglietta dorata per il Serale di Amici 22 nella squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo. Nella prima puntata del Serale, Angelina ha catturato anche i nuovi giudici, come Cristiano Malgioglio che ha applaudito la sua performance con ‘A case of you ‘di Joni Mitchell del 1971.

Nella scuola di ‘Amici’, la cantante ha stretto un rapporto bellissimo, di amicizia, con Wax. I due si capiscono a vicenda, si confrontano e si supportano. E tutto questo ai loro fan non è passato inosservato, tanto che hanno sperato che tra i due potesse nascere una vera storia d’amore, soprattutto ogni volta che si sono scambiati parole importanti.

Angelina non ha infatti mai nascosto di aver bisogno della presenza di Wax nella scuola. “Io ti voglio bene perché non mi sento sola se so che ci sei tu. Anche quando tu stavi dall’altro lato della casa mi rendevo conto che nonostante fossi concentrata sul lavoro mi mancavi, io sapevo che mi dicevi la verità…” ha detto la figlia di Mango. “Per me è la stessa cosa… Non sarei riuscito a fare certe cose… Angelina ti dice la parolina tu stai meglio…Mi piace la sua presenza, stare con lei, non mi interessano poi i giudizi di altre persone… Lei è un po’ fuori di testa, un pochino più folle di me… Ha le sue paranoie come tutti quanti”, la risposta di Wax.

Ma il cuore di Angelina sarebbe già impegnato. La cantante sarebbe già fidanzata e questo particolare sembra sia venuto fuori anche in una conversazione con i giovani colleghi della scuola. Stando ad alcune indiscrezioni sul web, il suo compagno dovrebbe chiamarsi Antonio Cirigliano, un giovane chitarrista, classe 1999, che spesso si esibisce con lei, come al Concertone del primo maggio 2022. Proprio in quell’occasione, Antonio aveva voluto ringraziare tutti per l’energia e l’entusiasmo sentito e proprio Angelina aveva risposto commentando con un cuore. Così come ha fatto lui. Non vorrà pur dire qualcosa?

A segnare la vita di Angelina c'è stata sicuramente la morte di papà Mango, avvenuta la sera dell'8 dicembre 2014: il cantautore si è sentito male sul palco, mentre si stava esibendo con una delle sue canzoni più amate e belle, ‘Oro’, al PalaErcole di Policoro, in occasione di un concerto di beneficenza. Vani i tentativi di rianimarlo, Mango, che aveva da poco compiuto 60 anni, arrivò all'ospedale senza vita. “La nostra rondine è volata via nel cielo sbagliato. Pino resterai sempre nel nostro cuore perché come cantavi qualche anno fa 'Non moriremo mai, il senso è tutto qui”, aveva scritto lo staff annunciando la morte del cantautore su Facebook.

La giovane cantante, nel suo percorso ad ‘Amici’, ha inevitabilmente dovuto affrontare il racconto di quel momento: “Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre. Aveva 60 anni. È stato pesante. Si è scatenato l'inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere”. Dopo la scomparsa del padre si è trasferita a Milano con la madre e il fratello. Lì ha conosciuto l'attuale fidanzato, che l'ha aiutata a risollevarsi da un periodo nero: "Mi ha dato proprio la spinta per risolvere un sacco di problemi che avevo. Da lì è nato tutto, ho iniziato a dire basta, la vita è mia. Uno non può vivere pensando a quello che ha vissuto, deve anche vivere qualcosa in più”.

Angelina Mango ha un profilo attivo su Instagram con 132mila follower, dove condivide tutti i suoi progetti musicali, ma è presente anche su Facebook e TikTok. Non solo, la cantanteha anche un canale YouTube, dove sono presenti i suoi brani più conosciuti.