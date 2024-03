Amici 2024, il serale: concorrenti, squadre, giudici e quando inizia

Milano – Tutto pronto per il serale di “Amici di Maria De Filippi”. Il longevo talent show di casa Mediaset (che ha lanciato l’anno scorso la trionfatrice di Sanremo Angelina Mango) torna in prima serata con la sua fase più attesa e seguita. La prima puntata del serale, che incoronerà il vincitore della 23esima edizione, è in programma sabato 23 marzo su Canale 5. Gli allievi che si sono aggiudicati l’ambitissima maglia dorata sono 15. Quattro i protagonisti arrivati al serale che vivono in Lombardia: tre a Milano e una a Vigevano.

Al serale

Come in passato i 15 allievi saranno divisi in tre squadre, capitanate ciascuna da un professore di canto e da uno di ballo. Gli abbinamenti sono Lorella Cuccarini-Emanuel Lo, Alessandra Celentano-Rudy Zerbi e Anna Pettinelli-Raimondo Todaro. A contendersi la vittoria saranno: Ayle, Giovanni, Sarah, Kumo, Lil Jolie (che sono stati gli ultimi 5 ad aggiudicarsi la maglia dorata) insieme a Dustin, Nicholas, Gaia, Marisol, Lucia, Sofia, Mida, Holden, Petit e Martina.

Kumo

Kumo (Tiziano) ha 22 anni è di Gaeta ma vive a Milano con due coinquilini. Ha iniziato a ballare hip-hop a 13 anni e nel frattempo studiava pianoforte al conservatorio. Dice di sé: “Sono competitivo con me stesso, la danza mi ha salvato la vita”

Lil Jolie

Altra milanese di adozione è Lil Jolie (Angela). Ha 23 anni ed è di Caserta. È figlia unica, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica. È competitiva, soprattutto con sé stessa. Per lei cantare è un atto liberatorio, “è la cosa che mi mette in contatto con me stessa”

Mida

Christian ha 23 anni, è nato a Caracas e vive nella provincia di Milano con la mamma. Si definisce estroverso e permaloso: “ho difficoltà a digerire le critiche”. In futuro vorrebbe cantare in spagnolo e costruire una carriera anche all’estero.

Sarah

Ha 17 anni e vive a Vigevano con la famiglia. Si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva. “Per me cantare è una liberazione, canto tutto quello che mi passa per la testa”.

I giudici

Secondo le ultime anticipazioni riportate Davide Maggio i giudici del serale saranno gli stessi dell’anno scorso: Cristiano Malgioglio, il cantautore Michele Bravi e Giuseppe Gioffré, il ballerino calabrese in passato vincitore di un'edizione di 'Amici' nel circuito di danza poi diventato professionista dello spettacolo.