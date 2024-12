Cormano accende le telecamere della Ztl: in dodici giorni cinquanta multe

Cormano (Milano) – Si accendono le telecamere della Ztl di Cormano Vecchia e arrivano le prime multe ai proprietari degli autoveicoli, che sono entrati da via Roma e da via Grandi negli orari di divieto e senza i permessi. Dopo una dozzina di giorni dall’attivazione del sistema comunale di lettura delle targhe, installato a questi due ingressi della zona a traffico limitato del centro storico, il numero delle contravvenzioni è già arrivato a quota 50: ogni sanzione amministrativa è di 83 euro, che viene ridotta a 58,10 euro se pagata entro i primi 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

Dallo scorso 25 novembre a Cormano è dunque operativa la Ztl che comprende via Roma, via Grandi, via Dall’Occo e Vicolo dei Fiori e che sarà notturna nei giorni feriali, dalle 20 alle 7 del mattino seguente, e pomeridiana-serale in quelli festivi, dalle 13 alle 24. In queste fasce di orario possono accedervi, senza essere sanzionati, i veicoli dei residenti, dei frontisti, dei domiciliati, dei titolari delle attività economiche e delle categorie di persone, specificate nel link presente sul sito istituzionale www.comune.cormano.mi.it, che hanno richiesto e ottenuto i permessi relativi proprio alle targhe delle loro auto. Fino a ora, i permessi rilasciati dal Comando della polizia locale di Cormano sono 500, vale a dire uno per ogni vettura e quindi uno per ogni targa, per circa 140 persone richiedenti.

Inoltre, dopo la recente riqualificazione delle pavimentazioni in Pietre d’Oriente delle strade di Cormano Vecchia, il limite di velocità all’interno della Ztl è di 30 km orari, proprio per preservare la carreggiata di pregio urbanistico: “Ora abbiamo un centro storico rigenerato e riorganizzato, limitando gli ingressi con il monitoraggio delle telecamere della Ztl - conclude il sindaco di Cormano Luigi Magistro -. Nelle prossime settimane saranno sistemati anche gli ultimi arredi previsti in queste vie di Cormano Vecchia, come le panchine, i cestini e i paletti delimitanti gli spazi pedonali”.