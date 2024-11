Telecamere a Cormano . Ztl attiva tra due settimane

Il centro storico di Cormano Vecchia diventerà tra due settimane una Zona a traffico limitato, con l’accensione delle telecamere municipali in grado di leggere le targhe degli autoveicoli che vi accederanno dagli ingressi stradali di via Roma e di via Grandi. La data di attivazione di quella che è, a tutti gli effetti, la prima Ztl cittadina monitorata è stata fissata dal Comune di Cormano per lunedì 25 novembre e segue di pochi mesi la conclusione della riqualificazione delle pavimentazioni in Pietre d’Oriente. Per limitare proprio i transiti dei mezzi nelle vie a senso unico Grandi, Roma e Dall’Occo, dove confluiscono le prime due strade nel cuore del centro storico, la Ztl sarà, per iniziare, notturna nei giorni feriali (dalle 20 alle 7 del mattino seguente) e festiva (dalle 13 alle 24);

in queste fasce d’orario potranno accedervi solo i veicoli appartenenti ai residenti, ai frontisti, ai domiciliati e ai titolari delle attività economiche che vivono o lavorano in queste tre vie in possesso dei regolari permessi di accesso alla Ztl; potranno entrarvi anche i mezzi diretti e in uscita dal passo carrabile della parrocchia di via Roma 10, i veicoli al servizio delle persone disabili, le ambulanze e i mezzi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Grazie ai due varchi elettronici, il sistema di lettura delle targhe riconoscerà quelle autorizzate, perché inserite in una lista appositamente predisposta: quelle non autorizzate saranno sanzionate secondo il Codice della strada. Per i permessi, consultare il sito www.comune.cormano.mi.it. Giuseppe Nava