Materassi e sanitari buttati nel bosco. Due persone multate con 5mila euro

Cinquemila euro di multa e due persone denunciate per abbandono di rifiuti in una zona boschiva di Garbagnate Milanese. La polizia locale grazie alle immagini delle telecamere ha identificato i responsabili di un ingente abbandono di rifiuti tra cui materassi, mobili, sanitari, plastica, polistirolo, telai, cartongesso, giochi per bambini, oltre ad altri materiali indifferenziati contenuti in sacchi neri. Si tratta di un uomo di Arese proprietario dei rifiuti e di uno di Limbiate, proprietario dell’autocarro utilizzato. Ro.Ram.