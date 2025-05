Tornano i monaci al Tourist Infopoint

Un mandala di sabbia creato da monaci tibetani al Tourist Infopoint di Rho. Dal 6 al 10 maggio 2025 alcuni monaci tibetani del monastero di Drepung Gomang arriveranno in città per realizzare di un nuovo mandala in piazza San Vittore. Il Mandala rappresenta una delle più alte espressioni spirituali e artistiche della tradizione buddhista ed è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro, che può durare giorni, da parte di monaci specializzati e autorizzati nello svolgimento di tale pratica. La realizzazione del mandala culmina con la sua dissoluzione, a ricordarci l’impermanenza di ogni cosa. Ed è proprio quello che succederà in città. Ma non si tratta della prima volta: nel 2016 è già stato realizzato un mandala dai monaci del Namgyal, ancora oggi esposto al primo piano del municipio. Venerdì 9 alle 21 al Tourist Infopoint ci sarà un incontro con il monaco buddhista venerabile Othok Rinpoche sul tema della "Pace interiore ed etica universale". Sabato alle 16 il mandala appena terminato verrà dissolto e la sabbia colorata verrà distribuita ai presenti in piazza San Vittore in piccoli sacchetti.Roberta Rampini