Malnate, petardo esplode all’improvviso: un 41enne perde un dito della mano destra

Malnate (Varese) – Un petardo di grosse dimensioni gli è esploso in mano: nell’incidente l’uomo ha perso un dito della mano destra. È avvenuto nella serata di venerdì a Malnate, in viale delle Vittorie 40, non lontano dal centro. Erano circa le 20 quando all’improvviso si è sentito un forte boato: i presenti, tra cui alcuni avventori di un bar, sono subito scesi in strada per capire cosa fosse successo. Hanno così trovato l’uomo, un 41enne di Cantello, a cui hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto ambulanze ed elisoccorso giunto da Como, che ha trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale San Gerardo di Monza.

Gravi le lesioni dovute alla deflagrazione: nonostante l’intervento dei medici, l’uomo ha riportato appunto l’amputazione di un dito. Sul fatto indagano i carabinieri del comando provinciale di Varese, con l’obiettivo di capire dove l’uomo avesse acquistato il petardo e se siano in circolazione altri “botti" pericolosi.

Proprio qualche giorno fa tra l’altro i militari della stazione di Laveno Mombello avevano denunciato un 31enne di Cuveglio, che deteneva in casa 74 candelotti esplosivi modello “Super Cobra 10“, pronti per la vendita, illegalmente detenuti e privi di certificazione. Ogni artifizio conteneva circa 34 grammi di materiale esplodente.

L’episodio di venerdì sera non è l’unico di questo tipo avvenuto recentemente a Malnate: il 2024 si apriva infatti con la notizia di un grave incidente dovuto proprio allo scoppio di un petardo. Nella notte di Capodanno un ragazzino di 17 anni aveva perso una mano e un occhio nel quartiere di Rogoredo.

Ma non è stato l’unico episodio di una serata movimentata, che ha visto mobilitati anche i vigili del fuoco per due diverse emergenze. La prima alle 21.20: gli uomini delle sedi di Ispra e Laveno Mombello sono intervenuti per l’incendio di una porzione di tetto in una casa a Cittiglio, in via San Giulio. Nessuno è rimasto ferito. Quindi alle 23.15 l’allarme è scattato a Olgiate Olona. I vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti con autopompa e autobotte in via Brennero per un incendio all’interno di un’abitazione. Ad essere interessato dalle fiamme è stato il soggiorno: anche in questo caso fortunatamente non si è registrato nessun ferito.