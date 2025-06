Ztl all’Isola, ecco le regole. Al via entro fine estate

La nuova Zona a traffico limitato del quartiere Isola è pronta ad entrare in vigore entro la fine dell’estate, fatto salvo un primo mese di test a telecamere accese in corrispondenza dei varchi di accesso ma senza che siano comminate sanzioni. Le direzioni Mobilità e City Operations del Comune hanno appena aggiornato e rifinito le regole e trasmesso gli atti alla Giunta. Già a luglio del 2022 via Borsieri era stata pedonalizzata nel tratto compreso tra via Porro Lambertenghi e piazzale Segrino e nelle ore serali e notturne – per l’esattezza dalle 19.30 alle 6 – era stata contestualmente prevista una Zona a traffico limitato che andava a coincidere col cuore del quartiere Isola (in particolare con le vie Pepe, Borsieri e Toce e in piazza Minniti) e della movida che la caratterizza.

Ora la svolta con la definizione e al formalizzazione delle regole. Nell’area pedonale di via Borsieri sarà consentito il transito e la sosta ai veicoli che trasportano merci esclusivamente in due finestre orarie: dalle 9 alle 11 e dalle ore 15 alle 17, sette giorni su sette, "solo per il tempo strettamente necessario al carico e scarico", come si legge nella proposta di delibera. Decisamente inedito il permesso di transito e sosta "ai veicoli di accompagnatori di minori di età inferiore ai 7 anni e di persone non pienamente autonome nella deambulazione, residenti o domiciliati all’interno dell’area pedonale", anche in questo caso "per il tempo strettamente indispensabile ad effettuare le operazioni di accompagnamento" e dietro preventiva "autorizzazione del Comando di zona della polizia locale". Detto altrimenti: anziani, bambini e persone con disabilità che abitano nella zona pedonale o a traffico limitato possono farsi accompagnare fin sotto casa in auto da parenti o amici che non avrebbero il permesso di circolarvi perché non vi risiedono o non vi sono domiciliati. Come detto, occorre, però, segnalare preventivamente il transito alla polizia locale.

Non è finita. Ai residenti o ai domiciliati all’interno della Ztl e dell’area pedonale che vi è inclusa sarà riconosciuto un ingresso libero al giorno da destinare ai veicoli degli accompagnatori. In questo caso occorrerà registrare la targa in un sistema informatico, come sarà meglio dettagliato nei provvedimenti attuativi. Inoltre sarà consentito ai veicoli muniti di autorizzazione alla sosta “Filoviaria 9” e “Filoviaria 10” che entrino nella Ztl prima dell’orario di attivazione di restare in sosta all’interno dell’area e di transitarvi in uscita. Queste disposizioni originano dal confronto tra il Comune e i residenti all’interno della Zona a traffico limitato, che hanno fatto presente a Palazzo Marino l’esigenza di poter raggiungere casa anche a bordo di auto di accompagnatori, nonché dal confronto con quanti risiedono negli immediati dintorni della Ztl e prorpio per questo hanno l’autorizzazione alla sosta anche nei sottoambiti (Filoviaria 9 e 10) che ricadono nel perimetro della Ztl pur non abitandovi all’interno. Da qui la necessità, per loro, di poter comunque parcheggiare. Senza contare che per questa via si evita anche di creare un eccesso di domanda di sosta appena al di fuori della Zona a traffico limitato.

Giambattista Anastasio