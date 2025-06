Diocesi di Milano, Delpini ordina 11 nuovi sacerdoti. Festa all’esterno del Duomo: ecco chi sono

Milano, 7 giugno 2025 – L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha ordinato 11 nuovi sacerdoti della Diocesi Ambrosiana. Delpini ha tenuto l'omelia in un Duomo gremito. La Messa è stata concelebrata da altri 7 vescovi e da numerosi presbiteri, anche un religioso appartenente alla Congregazione dei Figli di Maria Immacolata (Pavoniani).

''Imperversa la retorica del declino a proposito della Chiesa'' ma la Chiesa ''c'è, è viva". E' l'ammonimento dell'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, conferendo l'ordinazione presbiterale a undici nuovi sacerdoti della Diocesi di Milano. ''Si fanno avanti, ma non come eroi solitari. Si fanno avanti questi nostri fratelli perché vengono da una Chiesa viva, perché sanno della preghiera di Gesù che li consacra nella verità, perché sanno dell'opera dello Spirito che li consacra nell'unità'', ha osservato Delpini.

Nell'omelia, l'arcivescovo di Milano non ha nascosto le difficoltà a cui potranno andare incontro i nuovi preti ambrosiani, sia per il contesto in cui ''imperversa la retorica del declino a proposito della Chiesa'' sia per la sproporzione che questi sacerdoti avvertono rispetto alla missione da compiere. Tuttavia, nonostante siano in un ''numero modesto e, nel clima pervasivo di scetticismo e depressione che insidia tutte le generazioni e smentisce che la vita sia desiderabile, loro si fanno avanti: ci mettiamo in cammino per essere testimoni della gioia di vivere, di dare vita, di mettere mano all'impresa di aggiustare il mondo. Questa classe di preti- ha aggiunto - è il segno che la Chiesa c'è! La Chiesa vive! La Chiesa è lieta e c'è una pienezza della gioia che abita nei discepoli di Gesù e fruttifica in opere meravigliose di evangelizzazione, di carità, di ammirevole solidarietà''.

Al termine della celebrazione il Vicario generale, mons. Franco Agnesi, ha ricordato che oggi ricorre il cinquantesimo anniversario dell'ordinazione presbiterale di mons. Mario Delpini e ha dato appuntamento a tutti per giovedì 19 giugno, quando, dalle ore 19, prima nella chiesa di Santo Stefano poi nel Duomo di Milano, si celebrerà la Solennità del Corpus Domini, seguita, nella stessa piazza Duomo, da un breve momento di festeggiamento per l'arcivescovo.

All'esterno della Cattedrale, poi, si è svolta la tradizionale festa con familiari, amici, compagni di Seminario e fedeli delle parrocchie in cui i neo sacerdoti hanno svolto il loro servizio in questi anni. Giovedì' 19 giugno, alle ore 11.30, nella Cappella arcivescovile (Piazza Fontana 2), l'arcivescovo comunicherà ai nuovi sacerdoti le comunità in cui prenderà avvio il loro ministero.