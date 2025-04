Il Quadrilatero della moda di Milano diventa Ztl: due mesi di prova, poi telecamere e multe

Milano – Dopo anni di tira e molla, anche il Quadrilatero della moda di Milano, ultimo santuario della borghesia ambrosiana, si prepara a piegarsi all’inesorabile avanzata delle zone a traffico limitato. Da metà maggio (non c’è ancora una data precisa), il cuore pulsante del lusso milanese – quell’area compresa tra via Manzoni, via della Spiga, corso Venezia e via Monte Napoleone – diventa ufficialmente una Ztl permanente. L’accesso sarà vietato 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, festivi inclusi.

La nuova regolamentazione prevede un periodo di pre-esercizio di due mesi durante il quale i trasgressori non saranno sanzionati ma solo avvisati dell’infrazione. I varchi elettronici attiveranno il controllo automatico delle targhe per identificare i veicoli autorizzati, mentre i residenti con garage o posto auto nelle vie interessate potranno richiedere permessi specifici. L’obiettivo del Comune è migliorare la qualità dell’aria, ridurre il traffico e valorizzare l'esperienza pedonale in uno dei distretti commerciali più esclusivi d’Europa.

Ecco l’elenco completo delle vie coinvolte: Via Borgospesso; Via Santo Spirito; Via Gesù; Via Sant’Andrea; Corso Venezia; Corso Matteotti; Via San Paolo; Via Verri; Via Bigli; Via Montenapoleone.

L’accesso nella Zona a traffico limitato sarà consentito alle seguenti categorie:

Residenti e domiciliati con autorizzazione ;

; Proprietari di garage e posti auto ;

; Personale diretto alle auto rimesse ;

; Mezzi di servizio per imprese che si occupano di manutenzione ;

; Artigiani e impiantisti che prestano servizio occasionale (massimo 50 ingresso all’anno );

che prestano servizio occasionale (massimo ); Mezzi di enti che offrono prestazioni gratis di pronto soccorso e assistenza socio sanitaria ;

; Infine, almeno per il primo anno, le moto potranno accedere.

Per quanto riguarda il trasporto merci, la normativa prevede che l’accesso ai mezzi tradizionali sia consentito esclusivamente durante le ore notturne, dalle 20 all’una di notte e dalle 9 alle 11. Durante le ore diurne, quindi, l’accesso sarebbe consentito solo a veicoli elettrici e cargo bike.

Il controllo degli accessi è automatizzato tramite telecamere con lettura targhe installate ai principali varchi d’ingresso della Ztl. I veicoli non autorizzati vengono sanzionati in automatico. Le multe possono superare i 90 euro, con importi più elevati in caso di reiterazione della violazione.

Per accedere alla Ztl, è necessario fare richiesta sul portale online del Comune di Milano, dove è possibile registrare il proprio veicolo e scaricare l’autorizzazione. I permessi possono essere permanenti o temporanei, a seconda delle necessità.