Galleria Vittorio Emanuele vandalizzata dai writers: follia in piazza Duomo a Milano

Milano, 8 agosto 2023 – Deturpata da tre vandali rimasti ignoti la facciata della Galleria. Poco prima delle 22.30 i tre hanno raggiunto la cima della porzione affacciata su piazza Duomo imbrattando il muro con delle bombolette spray e lasciando scritte e scarabocchi verdi e neri a pochi metri dalla dedica "A Vittorio Emanuele II. I milanesi".

La scritta e i writers in fuga

Lo Sfregio

Uno sfregio che non è sfuggito ai passanti e agli agenti del Nucleo Duomo della polizia locale che perlustravano l'area. I ghisa hanno dato l'allarme e sono immediatamente saliti ma, una volta raggiunta la postazione, i tre erano già scappati nel dedalo dei tetti. Intervenuta anche Digos. Adesso sono in corso le indagini per individuare i vandali.

Caccia ai vandali

"Mi auguro - commenta Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Comune - che quanto prima vengano visionate le immagini delle tante telecamere per individuare i responsabili dello scempio. Se sono stranieri gli va dato il Daspo urbano. Se italiani devono essere affidati ai Servizi sociali per rendersi utili verso la comunità. Sembra non esserci mai fine al peggio, la società sta prendendo una bruttissima piega".

L’intervento

Qualcuno ha subito chiamato le forze dell’ordine. In piazza Duomo sono arrivati i pompieri con un’autoscala ma anche pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale.

La fuga

I tre writers subito dopo aver colpito sono riusciti a fuggire. Gli inquirenti ovviamente stanno cercando di individuarli anche grazie l’utilizzo di alcuni video: una idiozia che costerà caro ai vandali che hanno oltraggiato uno dei simboli di Milano più conosciuto al mondo