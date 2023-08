Galleria vandalizzata a Milano, Fontana: “Deficienti. Devono pagare tutto”. Salvini: “Vergogna senza fine”

Milano, 8 agosto 2023 – “Devono pagare fino all'ultimo centesimo!”. Lo ha detto un infuriato presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo che ieri notte ''dei deficienti - come Fontana definisce i tre writer sui propri profili social - hanno vandalizzato la facciata di Galleria Vittorio Emanuele''. Ieri sera intorno alle 22.30, con vernice spray verde e azzurra, i tre writers hanno disegnato una grande scritta sul frontone, visibile anche dalla piazza del Duomo.

Fontana: “Massimo della pena”

Il governatore lombardo non usa mezze misure per bollare il gesto che ha sfregiato uno dei simboli di Milano. ''Li prenderemo. Non possiamo accettare che le nostre città e la nostra cultura sia continuamente imbrattata e vandalizzata. Massimo della pena'', conclude Fontana.

Salvini: “Vergogna senza fine”

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parla di “vergogna senza fine”. “Faremo di tutto - ha aggiunto Salvini sui social - perché le Forze dell'Ordine prendano questi teppisti, che devono avere una lezione che si ricorderanno per tutta la vita, a base di carcere, multa e servizi sociali a favore di disabili e anziani. E se minorenni, che paghino mamma e papà, evidentemente un po’ distratti…”

Albiani (Pd): “E’ un abominio, serve punizione esemplare”

È un coro bipartisan di indignazione quello scattato alla notizia della scritta fatta da alcuni writer sull'ingresso da piazza Duomo di Galleria Vittorio Emanuele II. Parla di "rabbia e disgusto” Michele Albiani, consigliere comunale Pd e presidente della Commissione Sicurezza, che chiede di punire non solo gli autori di questo “abominio”. Un “insulto a tutta la città”, ma anche chi ha lasciato che arrivassero a quell'altezza. “Chi ha permesso che ciò avvenisse, allo stesso modo dei vandali - ha osservato Albiani -, deve essere punito in maniera esemplare”.

Rocca (FdI): “Il Comune si costituisca parte civile”

Secondo il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Rocca bisogna “capire dove hanno trovato l'accesso” e soprattutto bisogna che il Comune, quando saranno trovati, si costituisca parte civile. Rocca ha ricordato che questo non è il primo caso in cui viene deturpato un monumento in piazza Duomo. È già successo a marzo con l'imbrattamento da parte degli attivisti di Ultima generazione della statua equestre di Vittorio Emanuele II. "In Italia - ha aggiunto - troppi writers vandali rimangono impuniti, soprattutto dopo la depenalizzazione di questo reato; la dimostrazione è lo stato di salute di molti edifici presenti nella nostra Nazione, soprattutto nelle grandi città; a Milano venne imbrattata da scritte anche la casa natale di Alessandro Manzoni e solo grazie all'intervento di volontari, il palazzo è tornato in un buono stato. Occorre quindi aumentare le pene nei confronti di chi compie atti vandalici danneggiando edifici e monumenti, il rischio emulazione è molto alto”.